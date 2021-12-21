Пользователей Дії будут предупреждать, если кто-то захочет проверить их кредитную историю, – Минцифры

В приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет про push-уведомления о проверке кредитной истории при открытии нового кредита.

Сообщения будут поступать на мобильный телефон при посторонней проверке кредитной истории. Об инициативе рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации во вторник, 21 декабря.

Как пояснили в ведомстве, из приложения можно будет перейти по ссылке для получения деталей по займам. Также можно будет написать жалобу. Речь идет о ситуациях, когда на человека попытаются взять кредит посторонние лица. Услугу можно будет установить в настройках в приложении в ближайшее время.

Видео дня

В Минцифре также отметили, что кредитную историю могут проверять работодатели при устройстве человека на работу, а также банки и финучреждения. Однако обычно человеку об этом не сообщают.

В ведомстве считают, что такая услуга поможет гражданам Украины защититься от злоумышленников и сохранить свои деньги.

Отметим, приложение Дія в Украине было запущено в феврале 2020 года. Его создало Министерство цифровой трансформации. Сервис имеет около 50 государственных услуг. В частности, он позволяет сгенерировать паспорт, COVID-сертификат, зарегистрировать бизнес, получить тысячу гривен за вакцинацию, изменить прописку, уплатить штраф за нарушение ПДД или получить помощь при рождении ребенка. В Дії зарегистрировано уже более 11 миллионов пользователей. Имеет ли приложение слабые места и где в мире уже создали "государство в смартфоне", читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 ноября в Дії запустили новые услуги. Среди прочего теперь там можно оформить получение пенсии или произвести ее перерасчет. Для этого нужно заполнить анкету, послать электронные копии документов и поставить электронную подпись.