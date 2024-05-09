Директор 'Киево-Печерской лавры' Остапенко даст интервью в рамках выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Максим Остапенко, кандидат исторических наук, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", выступит с публичным интервью в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Модератором беседы будет Анастасия Платонова, культурная критика и куратор. Приглашаем присоединиться к мероприятию.

Когда: среда, 15 мая, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных"

Будем говорить о:

– роль культурных и, в частности, музейных институций в процессе мемориализации;

– роли всех стейкхолдеров среды памяти в создании культуры памяти;

– роль искусства как одного из инструментов мемориализации.

Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. Возглавил Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" в апреле 2022 года. С самого начала полномасштабного вторжения находился в рядах Вооруженных сил Украины.

С 2007 года по 2022 год возглавлял Национальный заповедник "Хортица". Автор более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, соавтором исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.