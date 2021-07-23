Девушки сожгли футболку с гербом Украины и нарвались на скандал. Видео

В соцсетях появилось видео, как девушки-подростки сжигают футболку с гербом Украины. Это вызвало волну возмущения среди украинцев, после которого одна из них извинилась.

Соответствующие кадры изначально опубликованы на странице одной из них в Instagram, однако аккаунт у нее закрытый. В итоге видео обнародовал Telegram-канал "Катарсис" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Также было опубликовано общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.

"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", – пояснила она свой поступок.

Позднее появилось видео с извинениями, где девушка признала, что была не права.

"Я искренне прошу прощения за то, что сожгла футболку с гербом Украины. Понимаю, что была не права. Просто на меня начали наезжать и я стала посылать всех", – сказала она.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьница заявила, что она терпеть не может читать книги на украинском языке и пожаловалась, что они "ломают ей мозг".