Девушка из-под Нежина стала сенатором в США и голосовала за ленд-лиз для Украины
Той самий момент, коли дівчина з-під Ніжина стає сенатором в США і голосує за ленд-ліз для України.
Українка, 43-річна Вікторія Спартц — політик США, яка народилася у Носівці на Чернігівщині, обрана до Палати представників США.
Вікторія – сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблесвілл, округ Гамільтон.
Життя - цікава штука.
Пані Кульгейко в далекому 1999-му році просто їхала в поїзді і допомогла американцю замовити обід в вагоні-ресторані, бо офіціант не знав англійської. І ніхто інший в вагоні не знав англійської.
Слово за слово і в 2000-му році пані Кульгейко стала місіс Спартц та переїхала до США.
Успішний аграрний бізнес чоловіка отримав гарне підсилення в бухгалтерії та фінансах від Вікторії. А вже за кілька років Вікторія викладала в університеті Індіани.
Її кандидатуру в сенат підтримати 187.000 американців.
"Я чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям!" - це фраза Вікторії під час одного із перших виступів в сенаті.
Ну що ж, час настав.
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