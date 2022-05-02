Той самий момент, коли дівчина з-під Ніжина стає сенатором в США і голосує за ленд-ліз для України.

Українка, 43-річна Вікторія Спартц — політик США, яка народилася у Носівці на Чернігівщині, обрана до Палати представників США.

Вікторія – сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблесвілл, округ Гамільтон.

Життя - цікава штука.

Пані Кульгейко в далекому 1999-му році просто їхала в поїзді і допомогла американцю замовити обід в вагоні-ресторані, бо офіціант не знав англійської. І ніхто інший в вагоні не знав англійської.

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Слово за слово і в 2000-му році пані Кульгейко стала місіс Спартц та переїхала до США.

Успішний аграрний бізнес чоловіка отримав гарне підсилення в бухгалтерії та фінансах від Вікторії. А вже за кілька років Вікторія викладала в університеті Індіани.

Її кандидатуру в сенат підтримати 187.000 американців.

"Я чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям!" - це фраза Вікторії під час одного із перших виступів в сенаті.

Ну що ж, час настав.