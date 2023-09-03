Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, пробежала полумарафон во Львове. Фото

Во Львове прошел седьмой полумарафон, объединивший спортсменов, любителей, Героев-защитников и несгибаемых духом украинцев. Новую дистанцию – "Миля Несокрушимости" – преодолела и 12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске.

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Фото и видео с мероприятия опубликовала пресс-служба Львовского городского совета. Девочка рассказала, что только недавно стала на беговые протезы, обычно пользуется обычными. Однако она имела большое желание поддержать поддержать детей, которые тоже потеряли ноги и не могут бегать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хочу, чтобы они увидели мой поступок и сказали себе: "Да! Я тоже смогу! Я тоже смогу бегать!" – объяснила Яна.

Напомним, пострадавшая семья из поселка Нью-Йорк (Новгородское) Донецкой области находилась на вокзале Краматорска 8 апреля, когда его обстреляли российские кафиры. У Яны есть брат-близнец Ярослав. В результате ракетного удара мальчик физически не пострадал и сейчас заботится о своих родных. О том, как семья пыталась восстановиться после трагедии читайте в материале по ссылке.

Летом прошлого года Яна Степаненко прошла протезирование в США. Теперь она снова может уверенно ходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети рассказали вдохновляющую историю о военной Руслане Данилкине, которая стала настоящим символом украинской несокрушимости. Девушка потеряла ногу на фронте, однако не сдалась и прошла путь реабилитации и протезирования.

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