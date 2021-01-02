Детям из новогоднего поздравления Зеленского платили по 500 грн, съемки длились до утра? В сеть слили данные
Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором участвовали дети, якобы снимали до трех часов утра, а заплатили им по 500 гривен.
Об этом сообщили на Facebook-странице "Страсти". Там заявили, что кастинг для сьемок проводило агентство "Лот".
Авторы сообщения обнародовали скриншоты объявления, которое, как они утверждают, было опубликовано агентством 25 декабря. Там было указано, что для "новогодней рекламы" требуются "девочки и мальчики 5-8 лет". Съемки были запланированы на 27-28 декабря, одна или две смены.
Как сказано в сообщении, для заинтересовавшихся родителей "Лот" в личных сообщения уточнял, что будет "сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции".
За смену съемок детям, как утверждают авторы сообщения, заплатили по 500 грн. При этом съемки проходили с 18:00 до 3:00. В сообществе уточнили, что это грубое нарушение трудового законодательства (ст. 188, 189 и 192 КЗоТ) – несовершеннолетних работников запрещено привлекать к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22:00.
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