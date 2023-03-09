Блог | Юлия Орлова: Детские книги о войне и развивающая литература: топ-5 новинок от Vivat

То, какими вырастут наши дети, зависит от того, какие книги они будут читать. Ибо книги не только обогащают их новыми знаниями, но и становятся базисом, на котором формируются нравственные принципы человека. Книги развивают эмпатию, мышление, память, воображение, прививают правильные привычки. Кроме того, книги могут стать общим семейным развлечением. Во время совместного чтения устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, что позволяет пережить травматический опыт, с которым в результате сегодня растут украинские дети. О том, какие детские книги выходят сейчас в издательстве бестселлеров Vivat и почему, рассказываю дальше.

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Дитячі книжки про війну

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в дитячій літературі з’явилася нова тема – тема війни, яка порушує питання миру, справедливості, еміграції, адаптації, і, як би це пафосно не звучало – національно-патріотичного виховання. Війни починають і завершують дорослі люди, але діти, як заручники ситуації, вимушено стають очевидцями збройного зіткнення держав. Тому, на мій погляд, вони мають знати правду про те, що відбувається, з урахуванням вікових особливостей розвитку. Дитячі книжки про війну в такому випадку з одного боку стають джерелом знань про світ, а з іншого – острівками безпеки. Наприклад, у книжці "Жерар-партизан" Іван Андрусяк розповідає юним читачам про окупацію Витівки орками. Але одразу ж вводить сміливий звірячопартизанський загін, який звільняє хутір від московських зайд. Відтак автор акцентує увагу не на війні, а на сміливості й винахідливості тамтешніх жителів, які, зрештою, здобувають перемогу. Війна залишається війною, але дитині повертається втрачене відчуття безпеки, усмішка, віра в перемогу добра над злом. Поміж рядків вона вчиться любити Батьківщину за будь-яких обставин і не складати руки в непередбачуваних ситуаціях.

Інший тип книжок про війну – терапевтичний. Герої історій проживають схожий із читачами досвід, мають ідентичні почуття або емоції. Читаючи їх, діти усвідомлюють, що вони не одинокі, що боятися, плакати або сумувати нормально. Так, у книжці письменниці та психологині Катерини Єгорушкіної "Мої вимушені канікули" школярка Віра разом із батьками та маленьким братиком живе у підвалі багатоповерхівки. Сім’я топить сніг, коли в них закінчуються запаси питної води, зігрівається співом, потерпаючи від холоду. У цьому випадку книжка стає містком між дитиною та дорослим, делікатно порушуючи теми болю, втрати і страху. Обговорюючи в процесі спільного читання певні події з життя книжкової героїні Віри, дитині комфортніше ділитися власними відчуттями. І зараз моя мета, як видавця, – знаходити і видавати безпечні книжки, які допоможуть дітям справитися із травматичним досвідом. Тому цього року у видавництві Vivat вийдуть книжки про труднощі адаптації українських дітей за кордоном під час війни. Про розрив сімейних зв’язків, втрату опори, проблеми самоідентифікації, передчасне дорослішання.

Видаючи книжки про війну, ми обов’язково залучаємо до співпраці психологів, зокрема, Світлану Ройз, аби вона з позиції дитячого та сімейного психолога оцінила їхню "безпечність" на тригери для травматичних реакцій. Бо, коли ми пишемо про війну для дітей, маємо пам’ятати про підвищений рівень відповідальності.

Дитячі книжки – як спосіб розвиватися і дорослішати

Попри те, що війна зараз є однією з провідних тем в сучасній українській літературі, ми видаємо казки, пригодницькі історії, енциклопедії, наукові комікси. Діти мають розвивати пам’ять, логіку, фантазію, емпатію, формувати корисні звички, підгодовувати мозок новими знаннями – дорослішати й відпочивати у товаристві цікавих книжок.

Так, нещодавно у нас вийшла пригодницька історія Сашка Дерманського "Тю, – сказав їжачок". Це захоплива книжка, яка вчить дітей ставити запитання і самотужки шукати на них відповіді, досліджувати навколишній світ, дружити і не боятися пригод. Вийшла книжка Анастасії Лавренішиної "Люба Жу. Садові казки" про Жу, яка схожа на комаху, але має крила-листочки й чутливі ріжки. А ще знає все про лісових духів, гномів та квітки. Потоваришувавши із Жу, діти навчаться помічати дива, гладити Землю, рятувати заблукалих звірів. Зараз вкрай важливо надавати їм доступ до затишних, добрих книжок, в яких панує мир, любов і дружба.

З’явилася "Найважливіша книжка про зуби" від Галини Ткачук, завдяки якій наші юні читачі дізнаються всі зубаті секрети, і доглядатимуть за зубами свідомо і правильно, а не тому "що так треба". Це той випадок, коли корисна звичка формується без сліз і страждань.

Вийшла друком книжка "Клімат у твоїх руках", яку написали у співавторстві Катерина Терлецька та Дмитро Кузьменко. Вона познайомить дітей із погодою і кліматом, процесом утворення хмар, мертвою водою, парниковим ефектом. Та найголовніше – дозволить перевірити правдивість деяких теорій чи фізичних явищ під час нескладних дослідів, які можна провести вдома або у школі.

Війна – стимул для розвитку літератури й виховання нового покоління

Зараз ми виховуємо покоління дітей, яке житиме в повоєнній Україні. І тому нам, дорослим, необхідно зробити все для того, аби вони виросли свідомими, волелюбними, допитливими, емоційно зрілими людьми, які не боятимуться ставити незручні запитання та говорити про свої почуття. Видання дитячих книг – це завжди велика відповідальність, а під час війни тим більше. Бо ми формуємо не лише всебічно розвинених особистостей, а й патріотів своєї країни, яких травмувала війна. Тому важливо поєднувати різні жанри та формати, враховувати інтереси й проблеми дітей різного віку та делікатно говорити про наболіле. Для менших читачів цього року плануємо видати веселу пригодницьку книжку "Котики-патріотики". Для більш старших читачів – книжку "Тимчасово переселені" про труднощі адаптації підлітків за кордоном.

Зараз сучасні українські письменники створюють книжки, які не лише змінюють українську літературу і виховують нове покоління, а й впливають на світові книжкові тренди. Наприклад, ми продали права на переклад книжки Катерини Єгорушкіної "Мої вимушені канікули" у п’ять країн світу. Це означає, що люди, які живуть у мирних європейських містах, дізнаються про емоції і почуття дівчинки (збірний образ української дитини), яка змушена проводити "канікули" у підвалі багатоповерхівки. Таким чином ми задаємо тренд на правду про сучасну війну, що вже рік триває в сусідній для наших закордонних читачів країні. І це теж наша важлива місія.