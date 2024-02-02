Дети, вернутые в Украину после похищения оккупантами РФ, прошли мастер-класс по минной безопасности от Фонда Рината Ахметова

Зимняя смена "Блогер Кемпа" от Фонда Рината Ахметова – уникальна. В ней впервые участвуют ребята, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть домой. На днях участники смены присоединились к мастер-классу по минной безопасности, который провела Ольга Фролова – психолог, инструктор по работе с рисками минно-взрывной опасности.

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"Эта тема очень актуальна, ведь год войны равен 10 годам разминирования и расчистки территорий. На сегодняшний день 30% всей территории Украины считаются загрязненными взрывоопасными веществами. Детям нужно знать элементарные вещи, которые спасут их здоровье и жизнь. Если они будут достаточно осознанными, образованными по этой теме, они смогут предупредить эти риски и для себя, и для родных, и для близких", – рассказала Ольга.

Программа выстроена в формате интерактива. Когда инструктор работает с детьми, она актуализирует знания, которые они уже имеют. Важное направление работы: развеивание мифов и ложных представлений о взаимодействии с этими опасными предметами. Ценно и то, что дети могут стать "точкой входа" для информирования взрослых, предупредив опасность для них.

"Мы говорим о таких простых правилах, как "Не подходи. Не трогай. Звони". Это тот результат, с которым дети выходят из занятия. Они его знают, говорят об этом между собой, передают родным и близким. Плюс раздаточный материал: дети повезут эти буклетики близким в школы", – объясняет психолог.

Презентации, которые использует Ольга в работе с детьми, разработаны гуманитарной организацией HALO Trust, которая обезвреживает мины и другие взрывные устройства по всему миру. Материалы адаптированы и построены как пошаговая инструкция. Они содержат информацию о взрывоопасных предметах, которые сейчас есть в Украине. И дети, говорит Ольга, подтверждали, что видели подобное. Так что такой мастер-класс значительно повысит их внимательность к потенциально опасным предметам вокруг.

Дети, пережившие травму незаконного вывоза в страну-агрессорку, нуждаются в особо внимательном подходе к реабилитации и помощи. Поэтому на зимней смене "Блогер Кэмп" работает усиленная команда психологов, а также врач-остеопат, занимающийся физической реабилитацией.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровились, отдохнули и получили квалифицированную психологическую помощь в лагере "Блогер Кемп" почти 4,9 тысяч детей со всей Украины, пострадавших от войны.