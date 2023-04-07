Дети не виноваты: кому выгодно порочить фонд, помогающий онкобольным?

Из-за войны благотворительные инициативы, направленные на лечение людей, в том числе детей, отошли на второй план. Украинцы охотно переводят средства на дроны, "байрактары" и другое оборудование для военных, а на другие категории просто не остается ни сил, ни средств. Между тем в израильском фонде World Champions, который занимается онкобольными детьми, в том числе из Украины, убеждены: забывать о них нельзя. Потому что война обязательно закончится, а детей, которых можно было спасти, не вернешь.

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Израильский благотворительный фонд World Champions зарегистрирован в январе 2021 года. Задумывался именно как институт, помогающий детям, больным онкологией. Известно, что в Израиле уровень медицинской помощи, направленной на профилактику и лечение рака, один из самых высоких в мире.

В фонде утверждают, что их главная миссия – показать, что онкология – не приговор, а жизненный этап, который нужно пройти. Именно поэтому волонтеры Фонда не только оказывают финансовую помощь своим подопечным, но и моральную поддержку, "ведут" их психологически до выздоровления.

Согласно отчетности БФ World Champions, за 2021 год фонд помог 40 онкобольным детям на сумму более полумиллиона долларов. Кроме того, БФ реализует ряд благотворительных инициатив – в частности, "Корзины добра" (с ежемесячным обеспечением продуктами питания для пациентов и членов их семей), "Подари ребенку тепло" (помощь с приобретением одежды), "Оплата жилья и медикаментов", совместные поездки, мероприятия, мастер-классы по развитию детей. Ведь, по мнению работников фонда, положительные эмоции и творчество являются серьезной поддержкой в противораковой терапии.

Ложка дегтя в бочонке меда

Между тем в последнее время Фонд подвергся информационной атаке со стороны некоего Центра экономико-правовых исследований. Его руководительница – Ирина Кременовская, она, как можно увидеть на официальной странице Центра, является основателем сайта "Вільне слово" (vilneslovo.com), где размещаются публикации бюллетеня "Говори". Статьи, изложенные на этом сайте, имеют некоторые признаки заказных публикаций. Здесь и о сектантах, и об отдельных чиновниках, и о схемах в государственных закупках. Кроме того, статьи имеют характерный стиль изложения. Это не деловые публикации с чётко изложенными фактами, подкрепленными безоговорочными доказательствами, а этакий развязный стиль уличного общения – "одна бабка сказала".

Судя по количеству публикаций, посвященных фонду, он госпоже Кременовской серьезно чем-то досадил. Причем во всех статьях, посвященных World Champions, перепевается один и тот же "фактаж". Как будто кто-то задался целью надежно "вбить" эту информацию в голову читателей – если не поняли или не поверили с первого раза.

Кто же стоит за этими обличительными статьями? Судя по официальной биографии на сайте Центра экономико-правовых исследований, Кременовская Ирина Владимировна родилась в Донецке. Служила в органах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Донецком юридическом институте МВД Украины в должностях старшего инспектора отдела организации научной работы и старшего преподавателя кафедры административного права и административной деятельности. Впоследствии она переквалифицировалась в "эксперта по противодействию деструктивным культам Украины" – именно в таком статусе она несколько лет назад давала интервью одному из донецких изданий. Это вызывает как минимум удивление, ведь в Украине не распространены ни культы, ни секты, соответственно, не присуща борьба с ними. Возможно, Кременовская слишком увлеклась этой идеологией под влиянием соседнего государства, потому что борьба с "антихристами" скорее характерна для русской православной церкви. В любом случае никаких научных работ авторства Ирины Кременовской, по крайней мере, среди обнародованных на ее собственном сайте, на тему борьбы с сектами нет.

Но это дела четырехлетней давности, а есть более свежая информация. Кременовская является давней соратницей Алексея Святогора, о котором в СМИ писали как о догхантере. Против Святогора, напомним, было открыто уголовное производство по статье 300 Уголовного кодекса Украины – "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". Но, к сожалению, все судебные инстанции, включая Верховный Суд, решили, что данная статья касается только людей, а не животных, и оправдал Святогора.

Возможно, Ирина Кременовская полностью разделяет идеологию Алексея Святогора? Их связывает долгое сотрудничество. Судя по реестру YouControl, они являются соучредителями Центра экономико-правовых исследований. А также имеют совместные научные публикации. Кременовская и Святогор являются бенефициарами общественной организации "Союз журналистов-догхантеров". Кстати, на сайте Кременовской "Вільне слово" есть целый раздел – "Протидія зооекстремізму", а защитников животных владелица сайта называет в своих публикациях не иначе как Zooшиза.

И еще один интересный факт: кроме Кременовской, под статьями о Фонде подписались еще два автора – Евгения Крупенько и Дина Инатаева. У них есть имена и фотографии, но кроме того, что они авторы в бюллетене "Говори!", о них абсолютно ничего неизвестно. Их не найдешь в соцсетях. Не исключено, что под этими псевдонимами может писать сама Ирина Кременовская.

Караван идет

В Фонде World Champions некоторое время игнорировали хейтеров. Впрочем, как утверждает распорядитель фонда Владислава Фичковская, сейчас публикации на сайте Кременовской существенно вредят работе Фонда. Ведь подозрения в мошенничестве могут стать серьезным препятствием для дальнейшей деятельности и помощи детям.

В защиту израильского благотворительного фонда выступили родители детей, получившие и продолжающие получать помощь от него. Они благодарят World champions за поддержку.

Владислав Лукин, которому срочно понадобился курс радиотерапии, благодарен Фонду за то, что они, понимая неотложность лечения, не стали объявлять привычный сбор средств, а обратились к меценату, предоставившему Владиславу 45 тысяч долларов, благодаря чему юноша смог немедленно начать новый этап терапии.

Мама Верочки Осипенко Наталья рассказала о диагнозе своей дочери – остром лимфобластном лейкозе.

"Мы очень благодарны основательнице Фонда Владе Фичковской. Они во время лечения Верочки постоянно поддерживают ее, устраивают праздники, привозят продукты и подарки. Фонд оказывает материальную помощь семьям, помогая им оплачивать счета для больниц. Только нашей семье Фонд выделил 15 тысяч долларов – таким был наш долг клинике, и они его закрыли, за что я им очень благодарна... В этом фонде работают невероятные люди, которые с любовью относятся к каждому ребенку, который находится под их опекой. Вы творите чудеса! Спасибо, что вы есть!".

Мама Даши Луч также благодарит за ежедневную помощь и поддержку Фонда.

"Мы благодарны за "корзины продуктов", подарки и сюрпризы для детей, которые проходят длительное и очень тяжелое онкологическое лечение. Совсем недавно Даше сделали сложную операцию, и именно Влада Фичковская первой пришла нам на помощь и оплатила часть счета за нее. Это огромное счастье – дружить с такими людьми и иметь их поддержку!"

5-летний Дима Семкин с лета проходит лечение в израильской клинике Шиба. Его мама Кристина рассказывает, как помог ей World Champions, когда она привезла в Израиль еще двоих своих детей, младшему из которых было три месяца. "Мы нуждались в некоторых необходимых вещах, например, детской коляске, подгузниках и питании для младенца. И Фонд помог нам, обеспечил всем, что было необходимо. Подставили они плечо и тогда, когда наш основной фонд, занимавшийся сбором, подвел нас с организацией дня рождения Димы, поэтому World Champions взяли все заботы на себя, и у моего сына был отличный праздник. Спасибо вам!".

Так что если фонд работает и помогает, то откуда такие волны хейта? В приватных беседах работники World Champions говорят, что причина может быть личной, но не хотят оправдываться и опускаться до сведения счетов. Цель руководителей World Champions – прекратить шквал негативных публикаций, вредящих в первую очередь онкобольным детям. Ведь от этих спекуляций прежде всего страдают те, кому больше всего нужна помощь.