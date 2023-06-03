Дети – не оружие: в Милане напомнили миру об издевательствах россиян над детьми

Ассоциация УА Милан систематически напоминает итальянцам об ужасе войны в Украине. Команда молодых людей, выехавших из Украины и проживающих в Милане, проводят акции и перформансы с привлечением итальянских активистов и журналистов. В этот раз миру напомнили, что в День защиты детей Россия снова пренебрегала жизнями и убила украинских детей.

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Активисты своими силами печатают изображения и статистики, которые напомнят о принудительной депортации, убийствах детей и использовании их в качестве инструмента пропанды и живого щита.

1 июня акция прошла под лозунгом #kidsarenotweapon (Дети – не оружие). В центре Милана было развернуто украинское знамя и публично проговорено об издевательствах россиян над детьми.

УА Милан также не забывают о распространении украинских традиций. Так, например, на день вышиванки был организован масштабный перформанс с отсылкой к традиционным украинским спектаклям.