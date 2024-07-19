Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты
19 июля из Житомирской области 98 детей, воспитывающихся в больших семьях детских домов семейного типа, уехали на отдых в оздоровительный центр "Артек-Буковель". Отправить детей в такое чрезвычайное путешествие удалось благодаря сотрудничеству Житомирской областной военной администрации с Фондом Елены Зеленской.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, дети являются воспитанниками 20 домов семейного типа из разных уголков Житомирской области.
"Один из них эвакуировался в Житомирскую область из зоны ведения боевых действий против российских оккупантов. С удовольствием снова пообщался с этой семьей, с которой мы познакомились, когда вместе с Еленой Зеленской и нашими эстонскими партнерами поздравляли их с получением нового просторного дома для их большой семьи" , – рассказал Бунечко.
По его словам, Артек в украинских Карпатах уже подготовил для детей много интересных и увлекательных приключений. Прекрасная территория, приветливые воспитатели, самое большое в Украине искусственное озеро - "Озеро Молодости", живописные маршруты по горам и полонинам будут способствовать не только физическому, но и эмоциональному оздоровлению.
"Я всегда повторяю: наши дети не виноваты, что бестолковые взрослые развязали войну в центре Европы в XXI веке. Они должны иметь детство. И уверен, что это путешествие подарит им незабываемое общение со сверстниками, новых друзей и положительные эмоции", – убежден Виталий Бунечко.