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Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
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Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты

19 июля из Житомирской области 98 детей, воспитывающихся в больших семьях детских домов семейного типа, уехали на отдых в оздоровительный центр "Артек-Буковель". Отправить детей в такое чрезвычайное путешествие удалось благодаря сотрудничеству Житомирской областной военной администрации с Фондом Елены Зеленской.

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Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, дети являются воспитанниками 20 домов семейного типа из разных уголков Житомирской области.

Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты

"Один из них эвакуировался в Житомирскую область из зоны ведения боевых действий против российских оккупантов. С удовольствием снова пообщался с этой семьей, с которой мы познакомились, когда вместе с Еленой Зеленской и нашими эстонскими партнерами поздравляли их с получением нового просторного дома для их большой семьи" , – рассказал Бунечко.

Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты

По его словам, Артек в украинских Карпатах уже подготовил для детей много интересных и увлекательных приключений. Прекрасная территория, приветливые воспитатели, самое большое в Украине искусственное озеро - "Озеро Молодости", живописные маршруты по горам и полонинам будут способствовать не только физическому, но и эмоциональному оздоровлению.

Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты

"Я всегда повторяю: наши дети не виноваты, что бестолковые взрослые развязали войну в центре Европы в XXI веке. Они должны иметь детство. И уверен, что это путешествие подарит им незабываемое общение со сверстниками, новых друзей и положительные эмоции", – убежден Виталий Бунечко.

Дети из домов семейного типа Житомирщины поехали на отдых в Карпаты