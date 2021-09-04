Дети глотают капсулы для стирки из-за челленджа в TikTok: советы врача и психолога

В мире снова набирает популярность "пудс-челлендж" в соцсети TikTok, суть которого заключается в том, что дети на камеру глотают подушечки с гелем для стирки. Ежемесячно из-за этого в больницу попадают 15-20 юных блогеров, украинские дети также в опасности.

Сообщение о челлендже ранее появилось на странице Всеукраинского союза парамедиков в Facebook. Отмечается, что дети могут проглотить опасное вещество на спор, ради популярности или просто из любопытства.

Среди возможных последствий попадания средства в организм указаны слюнотечение, боль при глотании, отек слизистой оболочки губ, осиплость голоса, вялость, тошнота и рвота, отказ от еды и воды, общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание.

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В то же время известно, что такие симптомы могут возникать не всегда. Поэтому если у родителей есть подозрение, что их ребенок проглотил капсулу с моющим средством, его надо немедленно доставить в больницу.

В эфире "Сніданку з 1+1" глава союза парамедиков Ярослав Ус рассказал, что после проглатывания подушечек с гелем возникает ощущение, похожее на изжогу. Оно усиливается, если попробовать запить вещество водой.

"Самое плохое в этом то, что обожженный пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть", – сказал медик.

Первая помощь при проглатывании капсул для стирки:

вызвать скорую;

не давать ребенку пить воду или сорбенты (они могут вызвать пенообразование и усложнить ситуацию);

промыть ротовую полость водой, избегая проглатывания;

запрещено самостоятельно вызывать рвоту у ребенка.

Отметим, что данный тренд появился в TikTok еще в 2018 году. Со временем его популярность снизилась, однако сейчас интерес детей к капсулам для стирки снова растет. Для того, чтобы уберечь своего ребенка от таких опасных занятий, в первую очередь необходимо построить с ним доверительные отношения.

Психолог Анастасия Тарасова объяснила, что соцсети и тренды в них – это способ общения между подростками. Нельзя запрещать малышам смотреть какие-либо видео в TikTok или даже снимать их, однако надо объяснить, чем могут быть опасны определенные действия.

"Никогда в мире ребенок не причинит вред. Он делает это потому, что это хайп: его покажут по телевизору, все сверстники скажут: "Вааау", – сказала эксперт, отмечая, что ребенок не будет намеренно вредить своему здоровью.

Тарасова отметила, что участие в опасных челленджах может свидетельствовать о недостатке внимания. Именно поэтому родителям необходимо проводить как можно больше времени со своими детьми и общаться с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, в TikTok появился новый тренд. Пользователи замораживают мед в бутылке, чтобы потом съесть его как конфету.