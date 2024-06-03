'Дети-Герои 2024': МВД отметило маленьких украинцев за смелость во время войны

31 мая прошла благотворительная акция от Министерства внутренних дел – "Дети-Герои". Целью акции является награждение детей, которые пострадали от российской агрессии, проявили себя во время полномасштабной войны и помогают защитникам Украины. Поздравить лауреатов присоединились Фонд Восточная Европа, Совет Европы, Gen-Ukraine и UNICEF Ukraine.

Прежде чем началась торжественная часть, для детей устроили знакомство с животными в экопарке Киевской области. Страусы, кролики, альпаки, еноты и еще много контактных животных ждали своих юных гостей.

Ребята не только узнали интересные факты о крупнейших птицах мира – страусах, но и имели возможность покормить их. Эмоции с детьми разделяли родители и менторы, а именно полицейские, пограничники, нацгвардейцы и спасатели ГСЧС.

Дальше семерых маленьких лауреатов ждало самое интересное – награждение и подарки. Церемонию вручения проводила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

"Маленькие, но со взрослой смелостью и мечтами. Вы вдохновляете каждого из нас своими действиями, своей выдержкой и решительностью. История каждого восхищает и вдохновляет. Спасибо за ваши поступки и ваш героизм", – подчеркнула Екатерина Павличенко перед тем, как на экранах появились видеовизитки лауреатов.

Просматривая истории присутствовавшие не могли сдержать слез. Кто-то из представленных детей пережил ракетный удар, кто-то был в шаге от смерти, кто-то, несмотря на личную борьбу с болезнью, продолжает заботиться об украинских военнослужащих, приближая нашу победу.

Эти дети потеряли детство из-за агрессии России и рано стали взрослыми, поэтому для каждого из них хотелось подарить как можно больше тепла, приятных и по-настоящему детских эмоций.

"Дети, вы – пример мужества. Быть сегодня здесь с вами – это честь. Вы наше будущее, растете поколение настоящих украинцев, настоящих героев. Вы дети, ради которых мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу", – подчеркнул подполковник службы гражданской защиты ГСЧС Украины Виталий Миронюк.

Каждый маленький лаурет получил на память ценные подарки МВД Украины, Фонда Восточная Европа, Совет Европы, Gen-Ukraine, UNICEF.

"Посмотрев ваши видео с историями, понимаю, что иногда так мужественно себя взрослые не ведут, как вы. Спасибо родителям за то, что воспитали таких украинцев и украинок", – отметила в приветственном слове основательница ОО Gen-Ukraine Оксана Лебедева.

Ценные подарки для юных лауреатов акции "Дети-Герои" также подготовила швейцарско-украинская Программа EGAP, выполняемая Фондом Восточная Европа. Директор по развитию партнерств Фонда Восточная Европа Вера Недзведская отметила, что каждый из украинских детей заслуживает лучшей учебы и образования, поэтому семь детей-героев получили айпады.

Без подарков детей не оставил пес Патрон, который каждому дарил в память о знакомстве фирменные игрушки и свой поздравительный лизь. С ним дети фотографировались и играли вволю, а хвостатый спасатель был и не против.

Самой молодой лауреатке благотворительной акции "Дети-Герои" – 5 лет. Это маленькая зоозащитница София Фортус из Запорожья. В этом году 22 марта российские оккупанты нанесли удар по ее родному Запорожье.

В результате атаки была разрушена одна из многоэтажек, куда Софийка приходила кормить котиков. Вместе с родителями девочке удалось на протяжении нескольких дней животных отыскать, передать хозяевам, а для некоторых обустроить домики-приюты, где всегда есть вода и еда.

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Истории лауреатов благотворительной акции "Дети-Герои" будут опубликованы на официальных информационных площадках Министерства внутренних дел в течение следующей недели.