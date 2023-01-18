Що би не показало розслідування, треба розуміти, що дітей в садочку, як і дітей у Дніпрі, Дениса та Євгена, інших жертв авіаторощі, вбила р&@ня. Якби не , не було б цього злощасного політу на Схід. Якби не протоколи безпеки, які враховують наявність ДРГ серед цілей яких - вище керівництво держави, цей гелікоптер не повинен був би летіти на надмалій висоті. Якби не втома та виснаження від безкінечних польото-годин, можливо пілоти змогли би зреагувати гостріше.

Видео дня

Інфаркти, інсульти, самогубства від нестерпних емоційних переживань, смерть від стресу та умов життя, неможливості пережити втрату рідних, невчасне надання медичної допомоги, просто згасла іскра всередині - це все р&@ня, р@&ня та ще раз йо@&₴на р@&ня. В Україні наразі немає небойових втрат. Оскільки увесь народ перебуває на вістрії боротьби. На кожного українця давить кривавий прес війни.

Не буду закликати до помсти. Бо вона буде. Рано чи пізно, так чи інакше.

Закличу до любові. До своїх близькіх та рідних. Коханих, дітей та друзів. Обіпріться на них, якщо невимовго важко. Та підставте плече ближньому, якщо він починає падати. Вижити, зберегти людяність, не зачерствіти сердцем. Щоби помститися вбивцям в майбутньому, мати на це сили, треба не втратити себе зараз.

Царство небесне усім! Невимовна біль…