Под Днепром молодая девушка сбила детей на 'зебре': подробности жуткого ДТП

Ужасная авария произошла на трассе Днепр – Запорожье в четверг, 22 апреля. На пешеходном переходе возле села Братское автомобиль Peugeot на большой скорости сбил двух детей – 12-летних мальчика и девочку. Сейчас они находятся в коме в Днепропетровской областной больнице, врачи делают все необходимое и возможное для их спасения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла, когда школьники возвращались домой после уроков. Всего там было четверо детей. Когда они вышли на нерегулируемый пешеходный переход, на них на большой скорости налетел Peugeot. Двое успели отскочить, а вот Света Гец и Костя Коваль не смогли избежать столкновения.

Дети оказались на капоте, а затем их разбросало по дороге. Автомобиль проехал еще несколько метров, и лишь тогда остановился.

"Мы ехали как раз навстречу по другой стороне дороги. Видели, как дети вышли на пешеходный переход. А Peugeot был еще достаточно далеко, но он за считанные секунды долетел до перехода и сбил этих детей. Удар был очень сильный, дети были без сознания", – рассказала OBOZREVATEL свидетельница аварии Леся.

Выяснилось, что за рулем автомобиля была 27-летняя девушка. Люди, которые были на месте ДТП, сообщили, что она закрылась внутри машины и разговаривала по телефону. Вскоре на место ЧП прибежали родственники детей, одна из мам была в отчаянии.

"У нее была просто истерика, она металась от ребенка к полиции, потом пыталась наброситься на водителя. Возможно, поэтому та и сидела, закрывшись в машине. Потом водитель начала плакать, вероятно, у нее тоже был шок от того, что случилось. Маму все время останавливали люди, она была вне себя от горя", – говорит Леся.

На место ДТП достаточно быстро приехала полиция и скорая помощь. Детей забрали в областную больницу. Там OBOZREVATEL сообщили, что их состояние очень тяжелое, угроза для жизни сохраняется.

Жители Братского и Новоалександровки сейчас собирают деньги на лечение пострадавших Светы и Кости, а также намерены перекрывать дорогу на этом участке. Местные очень давно уже обращаются к властям с просьбой установить на этой оживленной трассе светофор, но никто на них не обращает внимания.

"Каждый переход дороги тут превращается в смертельный номер. Тут подряд идут три пешеходных перехода, но автомобили несутся на большой скорости. Если тебя пропустит один, то не факт, что пропустит другой, который едет по соседней полосе. За последние полгода тут произошли три смертельные аварии. А теперь еще пострадали дети", – рассказывает OBOZREVATEL житель села Виталий Серый.

В областном управлении полиции сообщили, что 27-летнюю женщину-водителя задержали, ей собираются избрать меру пресечения. Также у нее взяли анализ на алкоголь, выяснилось, что в тот день она была трезвой. Скорость ее движения и остальные обстоятельства аварии будут устанавливать с помощью экспертиз.