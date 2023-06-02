Десантники в Донецкой области получили тягач Foden и мобильный шиномонтаж от Порошенко

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал мощный тягач Foden и мастерскую мобильного шиномонтажа в десантное подразделение. Автомобиль будут выполнять для разного вида задач, в частности, это перевозка шиномонтажа, доставка в определенные места, эвакуация техники.

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Об этом сообщила пресс-служба фракции "Европейская солидарность".

"Привезли сегодня для моей воинской части автомобиль Foden, являющийся многофункциональным автомобилем как мультилифт, так и тягач. И шиномонтаж, который будет хорошим делом не только для нашего батальона по ремонту колес, а для других частей Десантно-штурмовых войск", – рассказывает военный.

"В общем, автомобиль будет выполнять разного вида задачи. В частности, это перевозка шиномонтажа, доставка в определенные места. Если берем две платформы, если берем на другую платформу пустой контейнер, соответственно можно загружать все, начиная от продуктов, заканчивая боеприпасами. Плюс – эвакуация техники. Мы можем затянуть технику на платформу, эвакуировать и доставить в точку передачи техники или ремонта", – говорит десантник.

"Обычно мы рады всему, даже ключу для ремонта. А тут вообще пришел такой автомобиль и такой шиномонтаж, который ждал не только я. Обращались люди, которые уже хотят перебортить колеса, отремонтировать – еще не было этого шиномонтажа, а задачи были. Поэтому это очень хорошее дело", – благодарит боец ДШУ.

Грузовик Foden, оборудованный мультилифтом, в считанные минуты поднимает контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн – а это любая колесная бронемашина. Если нужно эвакуировать с поля боя – две-три минуты, чтобы затянуть машину на платформу, несколько минут на фиксацию, а затем полторы минуты и эвакуация, объясняют волонтеры.

Мобильный шиномонтаж – это новый проект Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад". В специально оборудованном контейнере имеется многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники. Есть также балансировочный станок, кран-балка для подъема колес и все аксессуары: пневматические и гидравлические домкраты, пневматический гайковерт, необходимые головки и подставки. Здесь есть и ручной инструмент, и пневматический, механические ключи для демонтажа и весь ассортимент расходных материалов. Электрооборудование работает благодаря мощному генератору. Все это хозяйство быстро грузится на платформу тягача и доставляется туда, где оно нужно.

Ребята сразу же опробовали оборудование и "переобули" КамАЗ. Военные говорят – такая техника буквально умножает эффективность механиков. Замена колес на передовой – большая проблема, рассказывают военные. Чтобы найти стационарную мастерскую, часто приходится везти технику в сотне километров.

Поэтому "Малюк", как в шутку назвал мощный тягач пятый президент, вместе с шиномонтажной мастерской уже начал свою службу в Донецкой области.

"Эвакуировать и перевозить технику: бетеры, тягачи, грузовики и даже некоторые САУ. Таскать БК, продукты и все что можно запихнуть в контейнер. Не зря же он такой огромный. Помогать ребятам укротить железо и побеждать", – написал Порошенко.