Десантники 79-й бригады получили от Порошенко стирально-душевой комплекс вместо уничтоженного вражеским КАБом

Десантникам 79-й бригады передали стирально-душевой комплекс вместо уничтоженного россиянами. Техника была поражена ударом управляемой авиабомбы на Кураховском направлении, где воюет бригада.

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Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Комплекс, стоящий за моей спиной, восстановлению и ремонту уже не подлежит. Он работал на Кураховском направлении в 79-й бригаде ДШУ, но его уничтожил прилетевший рядом КАБ. Это один из 10 стирально-душевых комплексов, которые 79-я бригада уже получила от нашей команды. Из 220 комплексов, которые мы уже передали в подразделения ВСУ", – сообщил Порошенко в соцсетях.

Военные говорят, что людей на момент удара не было, они уже успели вернуться на позиции.

"Конкретно этот стирально-душевой комплекс оккупанты уничтожили окончательно. Но мы не опускаем руки! Вместо него передаем нашей десантуре такой же, но новенький. Прямо из нашего производства, еще теплый! Потому что зимой это особенно актуально", – констатирует Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами с начала полномасштабного вторжения в целом изготовил 223 банно-прачечных комплекса, которые передали в разные бригады, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, выходящих на короткий отдых с передовой. В специально оснащенных вагончиках установлены душевые, а также две стиральные и две сушильные машины. Вода греется на жестком топливе очень быстро – за 20 минут до 40 градусов, также есть генератор для электроприборов. Такой "вагончик" можно подвезти в удобное для военных место.