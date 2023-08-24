'Держитесь, родные': во временно оккупированной Чаплынке празднуют День Независимости Украины

24 августа – главный государственный праздник, День Независимости Украины, и отмечать его со всем свободным суверенным народом хотят также и украинцы на временно оккупированных территориях. Ярким примером настоящего патриотизма стали жители поселка Чаплынки Херсонской области, который пока что находится под контролем России.

Видео дня

Кадры ночной Чаплынки запечатлел местный житель, который ожидает возвращения желто-голубого флага. Он радостно опубликовал ролик из своего окна: подсветка, напоминающая всем, что поселок не принадлежит оккупантам, а также звучание государственного Гимна (чтобы посмотреть видео, доскрролльте страницу до конца).

"Они, рискуя собой, тоже отмечают день Независимости Украины! Держитесь, родные, мы с Вами! Слава Украине!", – поддерживают флешмоб единомышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники 47-й ОМБр подняли украинский флаг, подписанный самим Залужным, над селом Работино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Работино – это Украина!

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