Депутаты ВР от ''Відновлення України'' и местные избранники обсудили в Харькове срочные вопросы региона и страны

В Харькове прошла встреча депутатов парламентской группы "Восстановление Украины" из Верховной рады и местных советов, где присутствующие обсудили дальнейшую координацию работы на центральном и региональном уровнях для решения актуальных проблем общин. Об этом говорится на Facebook-странице депгруппы.

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Среди прочего, во время заседания была обсуждена реализация государственной программы индивидуального жилищного строительства в селе "Собственный дом". Данная инициатива предусматривает создание условий обеспечения жильем сельского населения за счет средств специальных фондов. В рамках программы предоставляются долгосрочные льготные ссуды под 3% для сооружения нового жилого дома, достройки или реконструкции жилья, приобретения незавершенного или готового жилья, а также прокладки инженерных сетей. Программа направлена на помощь жителям села или поселка, многодетным семьям, украинским защитникам и внутренним переселенцам", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что депутаты затронули вопросы развития региональной транспортной инфраструктуры в Харьковской области.

Регион сильно пострадал от военных действий и российской оккупации, поэтому восстановление транспортной сети является приоритетом. Одних мостов после широкомасштабного вторжения было разрушено 25 объектов. В настоящее время уже функционируют 22 временные переправы, еще одна находится в работе", – рассказали в "Відновлення України".

Сообщается, что присутствующие на встрече рассмотрели предложения по совершенствованию отечественного законодательства в сфере охранной деятельности. По убеждению депутатов, этот вопрос актуален, поскольку сейчас обеспечение охраны граждан или собственности имеет свои особенности, исходя из рисков безопасности последнего года. Законодательство же не отвечает современным вызовам.

"На встрече был рассмотрен ряд вопросов государственного и местного уровней. Обсудили направления помощи военным и гражданскому населению, в частности, сельским жителям, многодетным семьям и внутренним переселенцам. Обозначили общий стратегический план последовательных шагов по их воплощению. Местные депутаты озвучили проблематику региона и мы договорились наработать законодательные изменения для улучшения ситуации. Все – для того, чтобы приблизить победу Украины. А после этого планируем не менее упорно и самоотверженно работать над восстановлением нашего государства", – резюмировал результаты встречи народный депутат по Восстановлению Украины Вадим Столар у себя на Facebook.