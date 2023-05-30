Депутаты Рады поддержали уменьшение предельного возраста для призывников с 27 до 25 лет: подробности

Народные депутаты Украины поддержали законопроект, который предусмартивает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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Законопроект №9281 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" поддержали 304 депутата. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время, во время действия в Украине правового режима военного положения, необходимости в пребывании граждан до 27 лет на военном учете призывников нет смысла.

В документе говорится, что большинство граждан получает отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении ими 18-летнего возраста. Большинство из них имеют отсрочку от призыва на срочную службу для получения образования, которое, как правивло, длится в течение 4-6 лет в зависимости от полученного уровня высшего образования и заканчивается при достижении ими 22-24 летнего возраста.

В случае уменьшения предельного призывного возраста до 25 лет, призывные комиссии будут иметь достаточно времени (1-3 года) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.

В то же время инициаторы законопроекта объясняют, что пребывание граждан на военном учете призывников до 27 лет и необходимость ежегодного прибытия их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с целью подтверждения права на отсрочку от призыва, а также прохождение медицинских осмотров приводит к значительным финансово-материальным расходам.

Более того, длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации.

По словам министра обороны Алексея Резникова, реализация законопроекта №9281 унормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва как составляющей военного резерва человеческих ресурсов, структура которого утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября 2014 года № 607, путем взятия на военный учет военнообязанных граждан Украины, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Напомним, военнообязанным мужчинам, являющимся студентами дневной формы обучения или аспирантами, летом могут вручить повестку. Студенту придется прийти в ТЦК и СП, чтобы подтвердить свой статус и не быть призванным в ряды армии.

Ранее сообщалось, что общая мобилизация в Украине, которая была введена с началом полномасштабного вторжения государства-террориста России, продлится по меньшей мере до 18 августа 2023 года. Предельный возраст призыва военнообязанных в ряды ВСУ составляет 60, а для высших офицеров – 65 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат объяснил, можно ли обжаловать получение повестки во время военного положения в Украине. Также было разъяснение о том, могут ли украинцев-уклонистов от мобилизации депортировать из-за границы и какое наказание им грозит за игнорирование воинского учета.

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