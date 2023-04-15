Депутат из Владимира съездил на отдых в Куршевель: детали расследования и фото

Депутата Владимир городского совета Волынской области Валерий Зинкевич, представляющий политическую партию "Сила и Честь", был замечен на отдыхе на французском курорте в Куршевеле. Он разгуливал там во время войны в Украине, отличаясь камуфляжно-леопардовой бейсболкой.

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Об этом сообщает журналист-расследователь издания "Украинская правда" Михаил Ткач. По его словам, Зинкевич довольно долго гулял по куршевельским бутикам (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Этот мужчина в камуфляжно-леопардовой бейсболке, долго гуляющий по куршевельским бутикам, очень похож на депутата Владимир-Волынского городского совета от партии "Сила и Честь" Игоря Смешко Валерия Зинкевича", – отметил Ткач.

По его словам, на сайте Владимирского горсовета есть информация о голосовании Зинкевича в текущем году. Таким образом можно предположить, что депутат мог ездить в Куршевель на новогодние праздники.

"Я обратился за комментарием к Зинкевичу. Зинкевич на вопрос о выезде и отдыхе ответил: пока", – добавил журналист..

Также он подчеркнул, что если это правда, то депутату стоит сложить свои полномочия.

"Надеюсь, что Зинкевич по примеру героев материалов о "Батальоне Монако" и "Батальоне Дубай" просто сложит полномочия и скажет "пока" своим избирателям", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Валерий Меладзе, которого российские политики заподозрили в финансировании ВСУ, внезапно был замечен на французском курорте Куршевель. Более того, исполнитель был там в компании супруги заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – Светланы и других представителей российской элиты.

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