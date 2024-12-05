День знаний и открытий: астропрогноз на 5 декабря

В четверг, 5 декабря, Луна находится в фазе роста. Это благоприятный период для новых начинаний, реализации планов и проектов.

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Растущая Луна придает энергии и стимулирует активность. Это хорошее время для того, чтобы заняться новыми делами, привлекать к себе новые знания и опыт. Астролог и нумеролог Исита Гая на канале OBOZ.LIFE рассказала, чем отметится в этот четверг, и какие практики нужно проводить в этот день.

Исита Гая советует больше общаться и открыться для получения нового опыта и новых знаний.

"Я бы советовала в этот день что-то делать руками, любое творчество – лепить, шить, вязать, готовить, мастерить. Все, что вы сделаете своими руками в этот день, будет очень сильным амулетом, оберегом и талисманом для вас. Вы можете создать магическое волшебное украшение именно в этот день, любую вещь – создать для себя новую реальность, вы можете слепить новую реальность из глины или пластилина Вы можете рисовать, чертить", – говорит астролог.

Кроме творчества, Исита Гая советует позаботиться о защите своих близких, родных и тех, кто вам неравнодушен: "Именно в этот день творчество будет магическим, и все, что вы создадите, будет магическим сильным амулетом и для других людей, которых вы прекрасно знаете".

Нумеролог также указала, как в этот день увеличить финансовый поток. Например, вы можете положить свой кошелек в специальную кастрюлю и приговаривать: то, что в этой волшебной кастрюле – оно увеличивается, оно растет, оно созревает.

Еще одна практика на привлечение финансового успеха: на кранах с водой нужно наклеить бумажку, на которой написать: "мой финансовый поток".

"И каждый раз, когда вы открываете воду, вы видите словосочетание "Мой финансовый поток". И когда вода течет очень сильно, вы просто умываетесь этой водой и говорите: "У меня такой сильный финансовый поток, что я просто им умываюсь". Когда вы набираете ванну, можете наклеить бумажку "Мой финансовый поток", и бросать монетки в ванну, которую вы принимаете", – отметила Исита Гая.

Она поделилась еще одним способом приумножить свое состояние. Если у вас есть комнатные растения, вы можете в эти горшки закладывать монетки и говорить: "Растение растет, и мои деньги растут".

"Интересные методы создают новые нейронные связи в вашем мозге и помогают увеличению вашего финансового потока", – утверждает эксперт по астрологии.

Ранее OBOZ.UA публиковал прогноз астрологов на пятницу.

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