День защитников Мариуполя: петиция к Зеленскому набрала 25 тысяч голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об установлении праздника День защитников Мариуполя за два дня набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения. Автором документа является Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко.

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Петиция была опубликована на сайте Офиса президента 23 марта. В ней отмечается, что оборона Мариуполя стала уникальной операцией, которая не имеет аналогов в современной истории Украины.

"Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Благодаря верности и храбрости солдат Мариупольского гарнизона удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны, тем самым замедлить давление на других направлениях и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта", – говорится в тексте документа

В масштабах страны защита Мариуполя позволила перегруппировать войска, получить современное оружие от Запада, мобилизовать новые резервы, перенять стратегическую инициативу по всей линии столкновения и провести ряд успешных контрнаступательных операций, добавила Екатерина Прокопенко.

По ее словам, сотни погибших, раненых и пленных защитников Мариупля заслуживают памятного дня в свою честь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 сентября в рамках масштабного обмена пленными с РФ в Украину удалось вернуть 215 защитников, в том числе 108 бойцов "Азова". Среди них – командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко ("Редис").

– В Турции находятся пятеро командиров гарнизона Мариуполя благодаря посредничеству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

– В октябре освобожденные командиры защитников "Азовстали" впервые после пленения встретились с родными.