День восстановления: астролог дала прогноз на среду

В среду, 20 ноября, месяц находится в знаке Рака и переходит во Льва, поэтому в этот день не рекомендуется резко менять. Также это не удачное время для выяснения сосудов.

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Таролог и астролог Исита Гая в интервью OBOZ.UA отметила, что в этот вторник отметится энергией Меркурия. Она рассказала, как лучше провести этот день и что не стоит делать.

"20 ноября – это энергия Луны, женская энергия. Среда – это Меркурий, это две приятные энергии, это две блаженные энергии. Поэтому среда она будет достаточно мягкой, это будет такая "реабилитация" после напряженного вторника", – отметила Исита.

Она рекомендует в среду встречаться с друзьями и общаться.

"Это хороший день для путешествий, для путешествий, для вашего творчества. Вы можете писать о своих желаниях, вы можете создавать карту манифестации. То есть среда – это такой день, когда вы можете творчески реализовываться в любой сфере", – отметила астролог.

Она рекомендует сегодня отойти от всего, что вас раздражает. "Посвятите этот день только прекрасным эмоциям, занимайтесь тем, что дарит вам радость", – посоветовала эксперт.

"Пойдите в какое-нибудь красивое место, встретитесь с людьми, которых вы любите, уважаете, цените. Создайте для себя прекрасные эмоции в этот день", – резюмировала Исита.

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