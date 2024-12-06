День Вооруженных сил Украины: почему празднуют именно 6 декабря

6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Дата приурочена прежде всего к принятию в 1991 году Закона "О Вооруженных Силах Украины". Но мало кто знает, что именно 6 декабря 1919 произошло начало Первого зимнего похода армии УНР.

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OBOZ.UA рассказывает об истории праздника. Отсчет создания Дня ВСУ в независимой Украине можно вести и с 24 августа 1991 года, когда Верховная Рада приняла постановление "О военных формированиях".

День Вооруженных Сил

24 августа 1991 г. парламент принял постановление "О военных формированиях в Украине". Этим нормативным актом было определено подчинить все военные формирования, дислоцированные на территории Украины, Верховной Раде. Образовать Министерство обороны Украины. Правительству приступить к созданию Вооруженных сил".

Именно с этого постановления берет начало создание современной основы ВСУ как важного института государства и неотделимого элемента военной организации.

11 октября 1991 г. Верховная Рада утвердила Концепцію оборони і будівництва ЗСУ. Состоялось формирование структуры ВСУ и определено, что Вооруженные Силы состоят из трех видов: Сухопутные войска (Войска наземной обороны), Военно-Воздушные Силы и Силы Противовоздушной обороны (Войска воздушной обороны), Военно-Морские Силы.

История Дня ВСУ

6 декабря 1919 года начался первый зимний поход Действующей армии УНР.

Чтобы осознать суть и значение этого события, следует начать с 1917 года, когда возникло Украинское государство – сначала как автономия в составе Российской империи, а впоследствии и как полностью независимая Украинская Народная Республика.

Большевики начали вести боевые действия против УНР. Первая оккупация большого числа нашей территории московскими войсками показала, что нужно немедленно создавать боеспособную армию.

Войско тогда начало формироваться на национальных началах и традициях. Рядовых называли казаками, а командиров – подстаршинами и старшинами. Ранги и воинские звания тоже были автентичными, отличными от иностранных, например, роевой, четовой, бунчужный, хорунжий, сотник.

Официально армия называлась "Войско и Флот УНР" или просто "Армия УНР", боевой основой которой была "Действенная армия УНР" – сокращенно ДА УНР.

В 1919 году после тяжелых боев с большевиками и белогвардейцами и страшной эпидемии тифа Армия УНР вместе с атаманом Симоном Петлюрой отошла в Волынскую губернию.

В Новоград-Волынском войска УНР оказались в так называемом "треугольнике смерти": с северо-востока двигались большевики, поляки наступали с северо-запада, а белогвардейцы – с юга.

6 декабря состоялось совещание под председательством премьер-министра Исаака Мазепы. После долгих дискуссий и решили ликвидировать фронт, а боеспособные части отправить в рейд по тылам противника.

В тот же день под командованием Михаила Омеляновича-Павленко воины отправились в рейд, названный впоследствии Первым зимним походом. Продолжался он до 6 мая. В 1921 году был еще и второй поход под командованием Юрия Тютюнника.

По оценкам историков, в Первый зимний поход пошли от 5 до 10 тысяч, как тогда называли, шабель (конница) и багнетов (пехота) с артиллерией. Пять месяцев шли бои.

Важное значение 3000-километрового Первого зимнего похода заключалось в том числе и в поднятии нравственного духа. Наличие армии, которая продолжает борьбу против большевиков, дала основания Симону Петлюре говорить с главой польского войска Юзефом Пилсудским о совместном фронте против "красных".

6 мая 1920 года части Армии УНР возле с. Писаревка Ямпольского уезда встретились с разведывательными разъездами 2-й стрелковой дивизии полковника Александра Удовиченко, действовавшей в составе 6-й польской армии. Отделы 3-й польской армии вошли в Киев, где 8 мая состоялся общий парад польских частей и украинской 6-й дивизии полковника.

Именно в дату начала Первого зимнего похода в 1991 году Верховная Рада приняла законы "Об обороне Украины" и "О вооруженных силах Украины". В этот же день был утвержден текст Военной присяги.

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