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День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Елена Былим
Общество
2 минуты
789
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

День Святого Николая – один из самых любимых праздников для детей. Оно связано с верой в чудеса, подарками и магией. Дата празднования – 6 декабря по новоюлианскому календарю (ранее в Украине праздновали Николайчика 19 декабря).

Видео дня

Святой Николай – это архиепископ Мир Ликийских, живший в IV веке. Верующие считают его покровителем путешественников, моряков, детей и всех нуждающихся в помощи. По легендам Николай был очень милосердным и тайно помогал бедным людям.

День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Самая главная традиция этого дня – это, конечно, подарки. Считается, что в ночь на 6 декабря Святой Николай приходит к детям и оставляет подарки под подушкой или в носках.

День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Идеи подарков для детей в День Святого Николая

Символические подарки

  • Сладости: традиционные конфеты, шоколадные фигурки или коврижки в форме елок или звезд.
  • Фрукты: апельсины, мандарины или яблоки, красиво упакованные.
  • Медовые или имбирные пряники.
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Полезные подарки

  • Канцелярия: карандаши, фломастеры, блокноты с зимними рисунками или наклейки.
  • Книги: сказки о Святом Николае или зимние приключения.
  • Раскраски или настольные игры.
  • Конструкторы
  • Пазлы
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Сувениры

  • Новогодние украшения: елочные шарики, изготовленные вручную или с изображением Святого Николая.
  • Брелки или магниты с зимней темой.
  • Мягкие игрушки или маленькие фигурки.
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Для творчества и активностей

  • Наборы для творчества: для лепки, рисования или создания открыток.
  • Пазлы или головоломки.
  • Детские книги с наклейками или самодельные альбомы.
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Интерактивные подарки

  • Билеты на новогоднее представление или в кукольный театр.
  • Подарочные сертификаты для мастер-классов для детей.
  • Наборы для экспериментов: дети любят познавать мир, поэтому наборы для проведения простых экспериментов будут очень кстати.
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Одежда и аксессуары:

  • Теплые носки
  • Перчатки
  • Шапки с любимыми персонажами мультфильмов
  • Пижама кугуруми.
День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

Помните, главное – это внимание и забота. Даже небольшой подарок, выбранный с любовью, доставит ребенку много радости.

Ранее OBOZ.UA публиковал список подарков, которые не стоит дарить.

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