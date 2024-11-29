День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу

День Святого Николая – один из самых любимых праздников для детей. Оно связано с верой в чудеса, подарками и магией. Дата празднования – 6 декабря по новоюлианскому календарю (ранее в Украине праздновали Николайчика 19 декабря).

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Святой Николай – это архиепископ Мир Ликийских, живший в IV веке. Верующие считают его покровителем путешественников, моряков, детей и всех нуждающихся в помощи. По легендам Николай был очень милосердным и тайно помогал бедным людям.

Самая главная традиция этого дня – это, конечно, подарки. Считается, что в ночь на 6 декабря Святой Николай приходит к детям и оставляет подарки под подушкой или в носках.

Идеи подарков для детей в День Святого Николая

Символические подарки

Сладости: традиционные конфеты, шоколадные фигурки или коврижки в форме елок или звезд.

Фрукты: апельсины, мандарины или яблоки, красиво упакованные.

Медовые или имбирные пряники.

Полезные подарки

Канцелярия: карандаши, фломастеры, блокноты с зимними рисунками или наклейки.

Книги: сказки о Святом Николае или зимние приключения.

Раскраски или настольные игры.

Конструкторы

Пазлы

Сувениры

Новогодние украшения: елочные шарики, изготовленные вручную или с изображением Святого Николая.

Брелки или магниты с зимней темой.

Мягкие игрушки или маленькие фигурки.

Для творчества и активностей

Наборы для творчества: для лепки, рисования или создания открыток.

Пазлы или головоломки.

Детские книги с наклейками или самодельные альбомы.

Интерактивные подарки

Билеты на новогоднее представление или в кукольный театр.

Подарочные сертификаты для мастер-классов для детей.

Наборы для экспериментов: дети любят познавать мир, поэтому наборы для проведения простых экспериментов будут очень кстати.

Одежда и аксессуары:

Теплые носки

Перчатки

Шапки с любимыми персонажами мультфильмов

Пижама кугуруми.

Помните, главное – это внимание и забота. Даже небольшой подарок, выбранный с любовью, доставит ребенку много радости.

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