День Святого Николая: какие подарки выбрать в садик и школу
День Святого Николая – один из самых любимых праздников для детей. Оно связано с верой в чудеса, подарками и магией. Дата празднования – 6 декабря по новоюлианскому календарю (ранее в Украине праздновали Николайчика 19 декабря).
Святой Николай – это архиепископ Мир Ликийских, живший в IV веке. Верующие считают его покровителем путешественников, моряков, детей и всех нуждающихся в помощи. По легендам Николай был очень милосердным и тайно помогал бедным людям.
Самая главная традиция этого дня – это, конечно, подарки. Считается, что в ночь на 6 декабря Святой Николай приходит к детям и оставляет подарки под подушкой или в носках.
Идеи подарков для детей в День Святого Николая
Символические подарки
- Сладости: традиционные конфеты, шоколадные фигурки или коврижки в форме елок или звезд.
- Фрукты: апельсины, мандарины или яблоки, красиво упакованные.
- Медовые или имбирные пряники.
Полезные подарки
- Канцелярия: карандаши, фломастеры, блокноты с зимними рисунками или наклейки.
- Книги: сказки о Святом Николае или зимние приключения.
- Раскраски или настольные игры.
- Конструкторы
- Пазлы
Сувениры
- Новогодние украшения: елочные шарики, изготовленные вручную или с изображением Святого Николая.
- Брелки или магниты с зимней темой.
- Мягкие игрушки или маленькие фигурки.
Для творчества и активностей
- Наборы для творчества: для лепки, рисования или создания открыток.
- Пазлы или головоломки.
- Детские книги с наклейками или самодельные альбомы.
Интерактивные подарки
- Билеты на новогоднее представление или в кукольный театр.
- Подарочные сертификаты для мастер-классов для детей.
- Наборы для экспериментов: дети любят познавать мир, поэтому наборы для проведения простых экспериментов будут очень кстати.
Одежда и аксессуары:
- Теплые носки
- Перчатки
- Шапки с любимыми персонажами мультфильмов
- Пижама кугуруми.
Помните, главное – это внимание и забота. Даже небольшой подарок, выбранный с любовью, доставит ребенку много радости.
Ранее OBOZ.UA публиковал список подарков, которые не стоит дарить.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.