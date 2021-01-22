Зеленский – в День Соборности: пусть Днепр будет единственным, что нас разделяет

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности, призвав быть едиными ради силы государства.

Свое обращение глава государства опубликовал на официальном Telgram-канале. В нем он процитировал фрагмент из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины ..." Президент подчеркнул, что эти слова вызывают у него широкий спектр эмоций.

"Это радость. Радость от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединение украинцев. Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт Соединения, а вместе с ним – вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это грусть. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину", – написал Зеленский.

"Это и боль. Ведь через сто лет Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта воссоединения", – добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что для достижения такой цели люди должны сделать выводы из уроков прошлого и не забывать главную истину: чтобы стать сильными, нужно быть едиными, а чтобы стать единственными, нужно быть сильными.

"Хватит разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одно из древнейших желаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение", – подчеркнул президент.

По его мнению, народ воплотит эту мечту, когда научится различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками, уважать различия и интересы других и поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

"Мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу. Давайте беречь нашу Украину и быть едиными. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем Соборности, большой и сильный народ!" – завершил поздравление Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Соборности отмечается в Украине ежегодно 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В независимой Украине традиции праздника возродились в 1999 году. Одним из главных символов Дня Соборности является построение"живой цепи" единения.