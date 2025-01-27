День памяти жертв Холокоста: в Музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова подняли вопрос документирования трагедий

Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, периода, в течение которого немецкие нацисты уничтожили миллионы людей только за то, кем они были. В этот день 80 лет назад, в 1945 году, были освобождены узники концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова есть немало материалов, посвященных документации памяти об этой трагедии и параллелям между гитлеровской и путинской историей.

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Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау, историк, общественный деятель Петр Цивинский подчеркивает, что для Украины сегодня крайне важно собирать больше свидетельств о войне россии против Украины.

"Не анализировать сразу, а искать пути для сбора и, главное, — сохранение информации. Наличие многих данных из войны является важным с точки зрения истории. Очень важно не потерять эти материалы. Сейчас есть возможность сделать самый большой военный архив за всю историю человечества", — рассказал Петр Цивинский во время "Форума устной истории Украины", организованного Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам историка, проект, фиксирующий рассказы о пережитом во время войны, крайне важен не только для истории, но и для самих людей. Ведь следующим поколениям важно услышать своих бабушек и дедушек, понять, что на самом деле произошло с их семьями.

"Обычно переживший трагедию человек с самого начала хочет им поделиться, а затем впадает в период тишины, после которого начинает заново учиться жить — уже с этой травмой. Следует учитывать эти этапы, собирая данные", - отметил доктор Цивинский.

Он подчеркивает, что события Холокоста задокументированы не в полной мере. В частности, историкам сейчас очень не хватает нарративов от солдат СС или Гестапо.

"Считаю, что то, что Украине очень нужно — это записи пленных. Чтобы они сказали, чем их мотивировали, что они тогда думали. Это подается в медиа очень бегло. Но это очень важная информация, которая играет гигантскую роль в будущем анализе", — говорит Пётр.

Больше читайте и слушайте в интервью Пьотра Цивинского по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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