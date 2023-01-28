День памяти Героев Крут: каким было легендарное сражение и его значение для Украины

Ежегодно в конце января Украина чтит память героя боя на железнодорожной станции Круты недалеко от Нежина на Черниговщине, который произошел 29 и 30 января 1918 года. Это одна из самых трагических страниц борьбы за независимость Украины 1917-1920 гг. Тогда ценой жизни нескольких десятков украинских юношей удалось на четыре дня задержать наступление большевиков на Киев, что позволило подписать Брестский мир между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза.

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OBOZREVATEL рассказывает историю этого легендарного сражения. И о событиях 2022 года, отчасти повторивших эту страницу украинской борьбы.

Как Украина боролась за независимость в начале ХХ века

Развал Российской империи, очевидно наметившийся в 1917 году, привел к активизации национально-освободительного движения в Украине. Увидев реальный шанс учредить собственное независимое государство, украинские политики, военные, священники, общественные деятели и интеллигенция учредили Украинскую Центральную Раду – властный орган, который должен руководить этим движением и добиваться политического признания независимости Украинской Народной Республики.

Тем временем у России были свои планы. Русские, несмотря на развал империи, не хотели покидать украинские земли, поэтому после прихода к власти в Москве большевиков (ноябрь 1917) практически сразу они выдвинули ультиматум Центральной Раде. Красные добивались разрешения на перемещение большевистских войск в Украине, требовали не пропускать с фронта Первой мировой войны на Дон антибольшевистские силы и отказаться от образования отдельного Украинского фронта. Это произошло в декабре. Украинские власти ответили отказом и обвинили большевистскую Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и разжигании вражды.

Коммунистический Совет народных комиссаров за это объявил Центральной Раде войну. А уже 7 января 1918 большевики начали общее наступление на Украину. Вражеские войска продвигались быстро и уже к середине месяца установили свой контроль практически над всем Левобережьем. Под угрозой оказался Киев. Что не помешало Центральной Раде 22 января 1918 провозгласить IV Универсал, который признавал Украину независимым государством.

Наступление на Киев

Это не убедило большевиков покинуть свои планы, и они продолжили наступать на столицу независимой Украины по двум направлениям. С Полтавщины двигался отряд под командованием Михаила Муравьева, а с Черниговщины – 1-й Минский революционный отряд во главе с Рейнгольдом Берзиным. Командование украинской армии расценило муравьевские подразделения как более угрожающие и направило ему навстречу наиболее боеспособные части.

Однако две захватнические силы пошли на неожиданное соединение и 28 января захватили ключевой пункт украинской обороны в Черниговской области – железнодорожную станцию Бахмач. Противостоять им отправили наспех собранные отряды, состоявшие из курсантов Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого сотника Аверкия Гончаренко и добровольцев Помощного студенческого куреня Сечевых стрелков. Это были совсем юные ребята (в основном по 18-20 лет) из Университета святого Владимира, Украинского народного университета, Киевской гимназии Кирилла и Мефодия. К курсантам юношеской школы, студентам и гимназистам присоединилось еще около 80 добровольцев из подразделений Свободного казачества из Нежина. Уже 29 января они прибыли на станцию Круты, чтобы подкрепить отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командой сотника Гончаренко, стоявшего здесь еще с конца декабря. Так началось сражение с большевиками.

Бой под Крутами

К утру 29 января украинские силы на станции насчитывали около 520 юных воинов, 16 пулеметов и 1 пушку на железнодорожной платформе. Силы противника преобладали в десять раз. Красные также имели бронепоезд и артиллерийские орудия. Соединения большевиков состояли из балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и других городов. А "украинское красное правительство", образованное в Харькове, подавало эти события как "гражданскую войну".

Неравные силы сошлись между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах северо-восточнее Киева. Украинскими героями командовал Аверкий Гончаренко. Он сумел вывести своих бойцов на выгодные позиции и до темноты сдерживать россиян, нанося им значительные потери.

Впрочем, значительное преимущество врага заставило защитников организованно отступить к эшелонам на станции неподалеку. Они отправились обратно в Киев, по дороге разрушая за собой железнодорожные пути. К сожалению, одна чота в составе 27 юношей заблудилась в темноте, снова вышла к станции Круты и попала в плен большевиков, которые к тому моменту уже полностью ее захватили. Всех пленных пытали, а затем казнили.

По разным оценкам украинская сторона потеряла в бою под Крутами от 70 до 100 человек убитыми. При этом нанеся российским захватчикам потери в почти 300 человек.

События в Киеве и Брестский мир

Героизм защитников Крут позволил на четыре дня задержать наступление красных. За это время украинское правительство успело подписать Брестский мир, сторонами которого стали Украинская Народная Республика и Четверной союз, и продолжить переговоры. Закончились они 9 февраля 1918 подписанием Брестского мирного договора. В первую очередь, этим документом Четверной союз признавал УНР самостоятельным государством и полноценным субъектом международных отношений. Также им закреплялось новое территориальное деление – Холмщина и Подляшье входили в состав Украины, а Восточная Галичина и Буковина должны были быть выделены в отдельный коронный край Австро-Венгрии.

Мирное соглашение также предусматривало создание комиссии, которая бы определила новую границу с Польшей "на основе этнографических отношений и желаний людности". Также стороны отказывались от взаимных претензий на возмещение ущерба, нанесенного войной и достигали договоренности об обмене военнопленными и установлении дипломатических отношений. УНР брала на себя обязательство стать поставщиком продовольствия и сырья своим партнерам.

Однако отряды россиян не учитывали проявления дипломатии и продолжали свое наступление на Киев. Они подошли к украинской столице уже 4 февраля. Через два дня начался массированный артиллерийский обстрел Киева, спустя еще 3 дня муравьевцы ворвались в столицу и начали свои зверства. Россияне занимались грабежом и мародерством и охотились на украинских чиновников, военных и всех, кто покажется им "подозрительным". Жертвами террора тогда стали несколько тысяч киевлян.

Но международные договоренности были не напрасны. Уже в конце февраля 1918 года благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск украинцы начали освобождение Украины от большевиков. В апреле была освобождена почти вся Украина.

Как история повторилась в 2022 году

Во время нынешней захватнической войны России против Украины история удивительным образом повторилась. У станции Круты между селами Памятное и Хорошее Озеро на Черниговщине состоялся бой Вооруженных сил Украины и ТерОбороны с захватчиками. Оккупантов 28 февраля встречали огнем РСЗО БМ-27 "Ураган", что позволило остановить движение российской колонны.

В результате боя 1 марта, по оценкам местных жителей, занимавшихся сбором трупов россиян, удалось уничтожить около 200 врагов. Чтобы вывезти их тела понадобилось два КАМАЗа.

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