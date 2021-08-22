День Независимости с дождями и грозами: где испортится погода. Карта

Погода в Украине в понедельник, 23 августа, будет дождливой, местами с грозами. Ливни также охватят некоторые регионы на День Независимости, 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Средняя температура днем ожидается в пределах +23+26 градусов.

23 августа грозовые дожди ожидаются в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривненской областях.

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В Киеве понедельник осадков не предвидится. Температура днем будет +24+26 градусов, ночью +13+15.

Во вторник, 24 августа, на День Независимости грозовые дожди усилятся и помимо западных регионов пройдут также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве на День Независимости по прогнозу метеорологов пройдут грозовые дожди. Днем воздух прогреется до +22+24 градусов, ночью похолодает до +13+15.

Добавим, что 23 августа в Тернопольской, Киевской и Полтавской областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание.