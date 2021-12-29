День информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ: кто отмечает и в чем суть праздника

Ежегодно 29 декабря отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Он был основан 27 декабря 2010 года, когда министр обороны Михаил Ежель подписал указ № 698 – этот документ учредил праздник на официальном уровне.

Дата празднования выбрана неслучайно – 29 декабря 1991 года был назначен первый военный пресс-секретарь, а также создана пресс-служба Министерства обороны независимой Украины.

Это событие послужило началом становления в ВСУ структур оперативного информирования общественности о деятельности армии и способствовало созданию положительного имиджа украинских военнослужащих в обществе.

Видео дня

Свой профессиональный праздник 29 декабря отмечают служащие, офицеры и сотрудники информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ. Их характеризуют высокий профессионализм и преданность профессии – нередко военные журналисты рискуют жизнью, чтобы объективно и оперативно сообщать обществу о событиях во фронтовых зонах.

В их задачи также входит информирование широких масс о повседневной жизни украинской армии, ее проблемах и целях. Военный журналист – это посредник между военными и народом, который удерживает доверие общества к ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны анонсировали создание новых военных баз на территории Украины. Планируется, что их разместят в Очакове на Николаевщине и в Бердянске Запорожской области.