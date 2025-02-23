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День или день: с какой буквы нужно писать названия праздников

Юлия Потерянко
Общество
2 минуты
201
День или день: с какой буквы нужно писать названия праздников

Не так давно мир отпраздновал День святого Валентина, и как только название этого праздника не писали – все слова с прописной буквы; первое и последнее слово с прописной буквы; все слова со строчной, только имя Валентин с прописной. Но какой вариант правильный, согласно правилам украинского языка?

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Ответ можно найти в словаре-справочнике "Велика чи мала літера?" Согласно его рекомендациям, в первую очередь следует обратить внимание на то, какой характер носит праздник – религиозный или светский.

Если это церковно-календарный или народный праздник, в таком случае слово "день" нужно писать с маленькой буквы, а само название начинать с прописной, независимо от того, какое слово идет следующим. Вот какие примеры приводит здесь словарь-справочник:

  • Андронів день;
  • Варварин день;
  • день Агрипини Купальниці;
  • день Апостола Андрія Первозваного;
  • день Великомученика Георгія Побідоносця;
  • день Перуна;
  • день Святого Власа;
  • день Усіх Святих..

Когда мы имеем дело с официальными светскими праздниками, знаменательными датами, в таком случае с прописной буквы пишем слово "день". Например:

  • День авіації;
  • День будівельника;
  • День кіно;
  • День матері;
  • День прав людини;
  • День української писемності;
  • День учителя;
  • День Збройних Сил України.

Впрочем, если вы употребляете полное название международного или всемирного праздника, тогда с прописной буквы нужно писать первое слово словосочетания. В таком случае слово "день" снова употребляется со строчной:

  • Всесвітній день здоров’я;
  • Всесвітній день миру;
  • Всесвітній день молоді;
  • Всесвітній день охорони навколишнього середовища;
  • Міжнародний день ООН.

Итак, как насчет праздника, посвященного святому Валентину. Он хоть и посвящен памяти католического святого, все же со временем приобрел чисто светский характер. В эту дату (14 февраля) чествуют влюбленных и светлое чувство любви. Празднуют его даже в странах, где христианская религия не является господствующей. Таким образом, название этого праздника лучше писать по образцу светской даты: День святого Валентина. Также можно употреблять неофициальные названия Валентинов день или День влюбленных.

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