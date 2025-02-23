День или день: с какой буквы нужно писать названия праздников

Не так давно мир отпраздновал День святого Валентина, и как только название этого праздника не писали – все слова с прописной буквы; первое и последнее слово с прописной буквы; все слова со строчной, только имя Валентин с прописной. Но какой вариант правильный, согласно правилам украинского языка?

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Ответ можно найти в словаре-справочнике "Велика чи мала літера?" Согласно его рекомендациям, в первую очередь следует обратить внимание на то, какой характер носит праздник – религиозный или светский.

Если это церковно-календарный или народный праздник, в таком случае слово "день" нужно писать с маленькой буквы, а само название начинать с прописной, независимо от того, какое слово идет следующим. Вот какие примеры приводит здесь словарь-справочник:

Андронів день;

Варварин день;

день Агрипини Купальниці;

день Апостола Андрія Первозваного;

день Великомученика Георгія Побідоносця;

день Перуна;

день Святого Власа;

день Усіх Святих..

Когда мы имеем дело с официальными светскими праздниками, знаменательными датами, в таком случае с прописной буквы пишем слово "день". Например:

День авіації;

День будівельника;

День кіно;

День матері;

День прав людини;

День української писемності;

День учителя;

День Збройних Сил України.

Впрочем, если вы употребляете полное название международного или всемирного праздника, тогда с прописной буквы нужно писать первое слово словосочетания. В таком случае слово "день" снова употребляется со строчной:

Всесвітній день здоров’я;

Всесвітній день миру;

Всесвітній день молоді;

Всесвітній день охорони навколишнього середовища;

Міжнародний день ООН.

Итак, как насчет праздника, посвященного святому Валентину. Он хоть и посвящен памяти католического святого, все же со временем приобрел чисто светский характер. В эту дату (14 февраля) чествуют влюбленных и светлое чувство любви. Празднуют его даже в странах, где христианская религия не является господствующей. Таким образом, название этого праздника лучше писать по образцу светской даты: День святого Валентина. Также можно употреблять неофициальные названия Валентинов день или День влюбленных.

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