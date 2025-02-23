День или день: с какой буквы нужно писать названия праздников
Не так давно мир отпраздновал День святого Валентина, и как только название этого праздника не писали – все слова с прописной буквы; первое и последнее слово с прописной буквы; все слова со строчной, только имя Валентин с прописной. Но какой вариант правильный, согласно правилам украинского языка?
Ответ можно найти в словаре-справочнике "Велика чи мала літера?" Согласно его рекомендациям, в первую очередь следует обратить внимание на то, какой характер носит праздник – религиозный или светский.
Если это церковно-календарный или народный праздник, в таком случае слово "день" нужно писать с маленькой буквы, а само название начинать с прописной, независимо от того, какое слово идет следующим. Вот какие примеры приводит здесь словарь-справочник:
- Андронів день;
- Варварин день;
- день Агрипини Купальниці;
- день Апостола Андрія Первозваного;
- день Великомученика Георгія Побідоносця;
- день Перуна;
- день Святого Власа;
- день Усіх Святих..
Когда мы имеем дело с официальными светскими праздниками, знаменательными датами, в таком случае с прописной буквы пишем слово "день". Например:
- День авіації;
- День будівельника;
- День кіно;
- День матері;
- День прав людини;
- День української писемності;
- День учителя;
- День Збройних Сил України.
Впрочем, если вы употребляете полное название международного или всемирного праздника, тогда с прописной буквы нужно писать первое слово словосочетания. В таком случае слово "день" снова употребляется со строчной:
- Всесвітній день здоров’я;
- Всесвітній день миру;
- Всесвітній день молоді;
- Всесвітній день охорони навколишнього середовища;
- Міжнародний день ООН.
Итак, как насчет праздника, посвященного святому Валентину. Он хоть и посвящен памяти католического святого, все же со временем приобрел чисто светский характер. В эту дату (14 февраля) чествуют влюбленных и светлое чувство любви. Празднуют его даже в странах, где христианская религия не является господствующей. Таким образом, название этого праздника лучше писать по образцу светской даты: День святого Валентина. Также можно употреблять неофициальные названия Валентинов день или День влюбленных.
Ранее OBOZ.UA публиковал новый календарь православных праздников на март 2025 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.