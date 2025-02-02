День единения: когда и как празднуют 'молодой' государственный праздник

День единения в Украине – один из новых государственных праздников, который возник накануне полномасштабного вторжения. Праздникявляется символом национальной солидарности, единства и патриотизма в условиях сложных политических вызовов и военной агрессии.

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День единения отмечается ежегодно 16 февраля. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского в 2022 году. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

День единения – история праздника

Предупреждения американской и западноевропейской разведки о большом российском вторжении на территорию Украины начали появляться задолго до начала войны, однако в феврале 2022-го эти предостережения звучали отовсюду.

Именно 16 февраля ожидалась эскалация российской агрессии. Чтобы объединить украинцев, поднять их моральный дух и продемонстрировать единство перед миром, президент решил установить в этот день государственный праздник. Согласно указу президента №53/2022, с целью консолидации общества, стойкости духа и уменьшения психологического давления был введен День единения.

Тогда, в 2022 году, пока Россия под легендой "военных учений" стягивала к границам многотысячные войска, украинцы пытались не поддаваться панике и жить привычными ежедневными заботами.

Традиции праздника

16 февраля 2022 года, через несколько дней после оглашения указа, в Украине отметили первый День единения. Были проведены ряд торжественных мероприятий, среди которых символически важными стали выступления государственных деятелей и специальные церемонии, подчеркивающие важность сохранения единства среди всех украинцев.

День единения стал днем поддержки Вооруженных Сил Украины и всех, кто защищает нашу страну.

В этот день украинцы поднимают государственные флаги на домах. Популярность набирает и традиция надеть вышиванки, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность.

В мире проводятся различные флешмобы и акции в поддержку Украины.

Организуются тематические выставки, демонстрирующие историю борьбы за независимость Украины, а также творческие мероприятия, призванные поддержать дух национального единства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы отмечали День единения в 2022 году.

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