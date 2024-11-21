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День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

Елена Былим
Общество
4 минуты
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Чествование памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля

День Достоинства и Свободы – это государственный праздник в Украине, который ежегодно отмечается 21 ноября. Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013-2014).

Видео дня

Эти события стали поворотными моментами в истории Украины, которые сформировали современное украинское государство и его европейские устремления. OBOZ.UA предлагает узнать важные факты о знаковом украинском празднике.

День Достоинства и Свободы

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы, день, когда чествуют события, которые стали ключевыми для современной украинской истории. В этот день начались две революции, определившие курс страны: Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013 года. Оба движения объединяла борьба украинцев за демократические ценности, национальные интересы и свободу выбора. Празднование этого дня стало официальным с 2014 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении Дня Достоинства и Свободы.

Что происходило 10 лет назад

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

Целью этого праздника является утверждение идеалов свободы, сохранение памяти о событиях, происходивших на Майдане Незалежности, и уважение всем гражданам, участвовавшим в революционных протестах. События 2004 и 2013 годов стали символами мирного протеста украинцев, выступивших против фальсификации выборов, коррупции и внешнеполитического давления. Оранжевая революция стала первой большой волной протестов, завершившейся победой демократических сил.

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

День Достоинства и Свободы пришел на замену упраздненному Дню Свободы, основанному в 2005 году третьим президентом Виктором Ющенко в честь Оранжевой революции. В 2011 году президент Виктор Янукович объединил День Свободы с Днем Соборности, перенеся празднование на 22 января. Однако события на Майдане 2013 показали, что украинцы продолжают стремиться к демократии и независимости, что стало основанием для возобновления идеи отдельного праздника в честь революционных достижений.

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

Масштабные протесты

В ноябре 2004 года после второго тура президентских выборов, завершившегося заявлением ЦИК о лидерстве Виктора Януковича, в Украине вспыхнули масштабные протесты. Центральная избирательная комиссия объявила результаты, которые отличались от экзит-полов, что показало победу кандидата оппозиции Виктора Ющенко. Это вызвало возмущение общества, массово вышедшее на Майдан, чтобы защитить справедливость выборов.

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

После оранжевой революции мирные протесты на Майдане повторились осенью 2013 года. Причиной послужил отказ правительства Николая Азарова от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение правительства вызвало возмущение общества, поддерживавшее курс на евроинтеграцию. Тысячи людей начали собираться на Майдане, выражая протест против этого решения и правительственной политики в целом.

Призывы к борьбе

Первый призыв к протесту в социальных сетях сделал журналист Мустафа Найем, призвав всех поддерживающих ассоциацию с ЕС выйти на Майдан. Массовые митинги переросли в трехмесячный протест, вошедший в историю как Революция Достоинства. Протесты усилились после силового разгона митингующих в ночь на 30 ноября, когда спецназовцы разогнали мирно протестовавших на Майдане студентов.

Первые жертвы

День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

Применение силы стало переломным моментом, превратив митинги в антиправительственные протесты. После трех месяцев противостояний в центре Киева, сопровождавшихся человеческими потерями, Виктор Янукович покинул страну. Протесты завершились победой украинского народа, но сразу последовала российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Сегодня День Достоинства и Свободы является символом несокрушимости и стремления украинцев к свободе и независимости. Каждый год украинцы чтят память погибших, в том числе Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства. В этот день в украинских городах проходят торжественные мероприятия, возложение цветов к памятникам и местам, связанным с событиями Майдана.

Зимние события 2013-2014 годов навсегда изменили ход украинской истории, утвердив стремление народа к европейскому выбору и демократии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что следователи установили, в какой момент Янукович приказал стрелять по майдановцам. Соответствующее указание он дал, находясь в резиденции "Межигорье", во время телефонного разговора правительственной связью с Захарченко примерно в 7 утра 20 февраля 2014 года.

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