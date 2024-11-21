День Достоинства и Свободы: важные факты о знаковом украинском празднике

День Достоинства и Свободы – это государственный праздник в Украине, который ежегодно отмечается 21 ноября. Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013-2014).

Видео дня

Эти события стали поворотными моментами в истории Украины, которые сформировали современное украинское государство и его европейские устремления. OBOZ.UA предлагает узнать важные факты о знаковом украинском празднике.

День Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы, день, когда чествуют события, которые стали ключевыми для современной украинской истории. В этот день начались две революции, определившие курс страны: Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013 года. Оба движения объединяла борьба украинцев за демократические ценности, национальные интересы и свободу выбора. Празднование этого дня стало официальным с 2014 года, когда пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении Дня Достоинства и Свободы.

Что происходило 10 лет назад

Целью этого праздника является утверждение идеалов свободы, сохранение памяти о событиях, происходивших на Майдане Незалежности, и уважение всем гражданам, участвовавшим в революционных протестах. События 2004 и 2013 годов стали символами мирного протеста украинцев, выступивших против фальсификации выборов, коррупции и внешнеполитического давления. Оранжевая революция стала первой большой волной протестов, завершившейся победой демократических сил.

День Достоинства и Свободы пришел на замену упраздненному Дню Свободы, основанному в 2005 году третьим президентом Виктором Ющенко в честь Оранжевой революции. В 2011 году президент Виктор Янукович объединил День Свободы с Днем Соборности, перенеся празднование на 22 января. Однако события на Майдане 2013 показали, что украинцы продолжают стремиться к демократии и независимости, что стало основанием для возобновления идеи отдельного праздника в честь революционных достижений.

Масштабные протесты

В ноябре 2004 года после второго тура президентских выборов, завершившегося заявлением ЦИК о лидерстве Виктора Януковича, в Украине вспыхнули масштабные протесты. Центральная избирательная комиссия объявила результаты, которые отличались от экзит-полов, что показало победу кандидата оппозиции Виктора Ющенко. Это вызвало возмущение общества, массово вышедшее на Майдан, чтобы защитить справедливость выборов.

После оранжевой революции мирные протесты на Майдане повторились осенью 2013 года. Причиной послужил отказ правительства Николая Азарова от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Решение правительства вызвало возмущение общества, поддерживавшее курс на евроинтеграцию. Тысячи людей начали собираться на Майдане, выражая протест против этого решения и правительственной политики в целом.

Призывы к борьбе

Первый призыв к протесту в социальных сетях сделал журналист Мустафа Найем, призвав всех поддерживающих ассоциацию с ЕС выйти на Майдан. Массовые митинги переросли в трехмесячный протест, вошедший в историю как Революция Достоинства. Протесты усилились после силового разгона митингующих в ночь на 30 ноября, когда спецназовцы разогнали мирно протестовавших на Майдане студентов.

Первые жертвы

Применение силы стало переломным моментом, превратив митинги в антиправительственные протесты. После трех месяцев противостояний в центре Киева, сопровождавшихся человеческими потерями, Виктор Янукович покинул страну. Протесты завершились победой украинского народа, но сразу последовала российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Сегодня День Достоинства и Свободы является символом несокрушимости и стремления украинцев к свободе и независимости. Каждый год украинцы чтят память погибших, в том числе Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства. В этот день в украинских городах проходят торжественные мероприятия, возложение цветов к памятникам и местам, связанным с событиями Майдана.

Зимние события 2013-2014 годов навсегда изменили ход украинской истории, утвердив стремление народа к европейскому выбору и демократии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что следователи установили, в какой момент Янукович приказал стрелять по майдановцам. Соответствующее указание он дал, находясь в резиденции "Межигорье", во время телефонного разговора правительственной связью с Захарченко примерно в 7 утра 20 февраля 2014 года.

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