День будет легким: подробный астропрогноз на 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, длится 26 лунный день. Луна находится в Скорпионе с переходом в Стрельца ближе к ночи, Солнце – в Козероге.

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Это будет днем праздника и легкости. И это нужно будет учитывать, планируя свои действия. Об этом эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Пятница будет таким днем праздника – все активно готовятся к Новому году, и многие уйдут на новогодние выходные, на новогодние каникулы. Потому, как правило, большинство людей в этот день будет праздновать уже на работе, с друзьями, с коллегами. Это такой легкий веселый день, энергия достаточно легкая", – спрогнозировала Исита Гая.

Но при этом она призвала внимательно относиться к своему здоровью. "Я бы советовала вам обратить внимание на свой желудок, потому что может в этот день быть непереваривание какой-нибудь пищи. Не перегружайте свой желудок тяжелой пищей, постарайтесь быть в легкости, гармоничном настроении, пейте в этот день как можно больше воды", – посоветовала астролог.

По ее словам, в этот день эффективными будут процедуры по уходу за собой – зи своим здоровьем и телом. "Если вы планировали посетить врача, это прекрасный день для посещения косметических процедур тоже. Если вы хотите пойти по магазинам купить подарки близким друзьям, также это достаточно подходящий день, поэтому это будет светлый легкий день для каждого", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака – одним сегодня достанется романтика, в то время как другие столкнутся с усталостью.

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