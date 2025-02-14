День ангела Валентина и Валентины: самые красивые поздравления

14 февраля – не только праздник любви и романтики. День ангела сегодня празднуют те, кто имеют имена Валентин и Валентина. Эти имена происходят из латинского слова valeo, что означает "быть здоровым". В Древнем Риме популярной была уменьшительная форма Valentis (Валент) от полного Valentinus (Валентин).

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Так что 14 февраля – прекрасная возможность поздравить именинников с праздником. OBOZ.UA публикует искренние и красивые поздравления.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, даря вдохновение, силу и свет в жизни. Пусть твое сердце всегда пылает любовью, а все дороги ведут к успеху и счастью. Желаю крепкого здоровья, незабываемых моментов и искренних людей рядом.

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Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая от трудностей и помогая осуществлять мечты. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и теплой, как этот праздничный день. Желаю радости в каждом моменте, безграничного счастья и искренней любви.

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В этот особый день желаю, чтобы твое сердце билось в ритме счастья, а каждый день приносил новые приятные открытия. Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы, а рядом будут люди, которые ценят и любят тебя за твою доброту и искренность. С Днем ангела!

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Пусть твое имя станет символом счастья, любви и силы. Желаю тебе здоровья, вдохновения и гармонии в душе. Пусть жизнь приносит только приятные моменты, а твой ангел оберегает от всех невзгод и ведет к осуществлению самых заветных мечтаний. Пусть твой небесный покровитель всегда дарит тебе вдохновение, тепло и любовь. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царила гармония, а все мечты сбывались, наполняя твою жизнь светом и радостью.

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З днем святого Валентина!

Побажаю в іменини

Жити весело і вдало,

Щоб в оселі панували:

Щастя, злагода, кохання,

Та взаємне шанування.

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З Днем святого Валентина

Від душі вітаю я!

Хай любов буде єдина,

В злагоді живе сім’я,

Що задумано – здійсниться,

Всупереч проблемам всім,

Сміхом, радістю і щастям

Буде сповнений твій дім!

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Хочу пожелать, чтобы ангел-хранитель всегда держал тебя под своим крылом, прибавлял сил в трудные минуты и приносил радость в ежедневные дела. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, теплом и любовью, а сердце – гордостью за успехи и достижения. Желаю, чтобы твой ангел всегда помогал тебе находить верный путь и оставаться собой в любой ситуации. Счастья, здоровья и несокрушимой веры в лучшее!

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Всіх благ земних бажаю,

Гармонії й добра,

Щоб кожна хвилина у житті

Щасливою була.

Хай благодать з небес зійде,

Любов'ю кожного огорне.

Хай доля бід ніколи не знає,

Хай сонце ясно-ясно сяє.

***

Желаю, чтобы ангел всегда указывал тебе правильный путь, помогал преодолевать трудности и вдохновлял на великие свершения. Пусть в твоей жизни будет много счастья, здоровья и взаимной любви. Пусть каждый день дарит тебе радость и уверенность в своих силах.

***

Гарної такої днини,

Іменини у Валентини!

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя от жизненных невзгод и дарит веру в собственные силы. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше смеха, ярких событий и искренних друзей. Пусть твои мечты сбываются легко, а путь к счастью всегда будет открытым и светлым.

***

Милая Валентина! Сегодня твой день, и я искренне желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило солнце счастья, расцветали цветы надежды, а рядом были люди, которые ценят тебя. Пусть твой ангел всегда держит тебя за руку и оберегает от всего дурного. Оставайся такой же прекрасной, какой ты есть!

***

Хай Валентину життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе много радости и теплых слов. Желаю, чтобы жизнь была наполнена счастливыми моментами, светлыми эмоциями и любовью. Пусть твой ангел всегда рядом и помогает тебе добиваться всех твоих мечтаний.

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Милая Валентина, в этот особый день хочу пожелать тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья и искренней любви. Пусть в твоем сердце всегда будет весна, а твой ангел охраняет тебя от всех невзгод. Будь всегда улыбающейся, радостной и непревзойденной!

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Пусть ангел-хранитель всегда приносит тебе свет, даже в самые мрачные дни. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше моментов, заставляющих сердце петь от радости. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом будут люди, которые ценят и любят тебя за твою искренность и тепло.

***

Сегодня твой особый день, и я хочу пожелать, чтобы все проблемы оставались позади, а впереди были только яркие моменты. Пусть твой ангел сопровождает тебя на каждом шагу, даря покой, вдохновение и гармонию. Оставайся такой же нежной, как весенний цвет, и сильной, как сердце твое.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления на День ангела Дмитрия.

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