Демобилизация, ротации: нардеп Гончаренко подал поправки к законопроекту о мобилизации

Народный депутат Алексей Гончаренко подал поправки в законопроект о мобилизации (№10449).

В частности, он отмечает необходимость демобилизации через 18 месяцев военной службы и предлагает изъять из законопроекта норму, где Ставка решает вопрос демобилизации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если правительство хочет, чтобы демобилизация была через 36 месяцев – предлагаю, чтобы день службы на нуле считался за два. И обязательные ротации!", – добавил нардеп.

Гончаренко предлагает изъять нормы о блокировке карт, запрете управлять автомобилем. Также он хочет уволить срочников не позднее 1 месяца со дня вступления закона в силу, а также дать отсрочку от мобилизации сроком на год. И прописывает нормы об отсрочке от мобилизации людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (в правительственном законопроекте они прописаны расплывчато)

"Предлагаю разрешить мобилизацию тех, кто был уволен по амнистии или был помилован", – заявил Гончаренко.

Он также добавил правку по аспирантам. "Предлагаю отсрочку (от мобилизации. – Ред.) и бюджетникам, и контрактникам", – написал Гончаренко.