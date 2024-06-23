Дело Тищенко – лакмусовая бумажка для генпрокурора: спецназовец указал на главную проблему

В резонансном событии есть пара моментов, оставшихся без внимания широких масс.

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Дело нардепа Тищенко, чьи охранники совершили нападение на военного в Днепре, — это лакмусовая бумажка для генпрокурора. На это сразу несколько причин.

Об этом пишет спецназовец и топблогер Кирилл Сазонов. По его мнению, в этом резонансном событии есть пара моментов, оставшихся без внимания широких масс:

Первое – это неизвестные люди, носящие военную форму и оружие посреди города.

"С оружием и закрытым лицом в городе – это нормы? Полицию ничего не смущает?", — говорит он.

Второй момент – это неизвестный с надписью "полиция".

"А парень с видео вообще не в форме, но в какой-нибудь жилетке с надписью "Полиция" — это кто вообще? Аниматор? Почему не задержали? Или полицейский, которому не хватило формы?", — задает вопрос спецназовец.

Третье – что было до того, как конфликт записывали на видео?

"К кому приехал нардеп? Почему был конфликт? Потому что люди разное пишут", - пишет Сазонов.

С учетом всего этого блоггер приходит к выводу: дело Тищенко — это лакмусовая бумажка для генпрокурора. В частности, потому, что неприкосновенность уже отменялась и для привлечения нардепа к ответственности должно быть представление именно Генпрокурора, а его немедленной реакции, как подчеркивает блоггер, не последовало.

"Три дня назад тот же генпрокурор не пришел и в Раду, где должен был отчитываться о ходе расследования относительно состояния своего зама Вербицкого. Все выглядит так, что тактика прокуратуры проста: происходит проблемная ситуация, прокуратура тянет время и ждет указания сверху что делать дальше. Но накопление таких проблем уже показывает, что у власти нет другого пути, чем уволить генпрокурора" , — считает Сазонов.