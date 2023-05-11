Делали фальшивые документы: ГБР разоблачило правоохранителей, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

Сотрудники Госбюро расследований задержали "на горячем" двух коллег из правоохранительных органов, которые осуществляли преступную схему по оформлению фальшивых документов для мужчин призывного возраста. За материальное вознаграждение они выдавали им справки о якобы непригодности к военной службе.

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Об этом сообщают в пресс-службе силового ведомства на Facebook. За свои услуги задержанные требовали вполне фиксированную сумму в размере $6 000.

"Еще за 1,5 тысячи долларов США дополнительно они организовывали непосредственный выезд за границу, без лишних проверок липовых справок", – отметили в ГБР.

9 мая они были фактически задержаны "на горячем". В момент операции по разоблачению злоумышленников, "подсадная утка" передавала одному из участников схемы очередную сумму денег.

"Задержанному уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", – рассказали в ГБР.

Сейчас продолжается следствие. Силовики убеждены, что оба подозреваемых не могли "проворачивать" такую схему одни. поэтому выясняют весь круг причастных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был задержан злоумышленник, который вместе с сообщниками переправлял через госграницу уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 до 3000 долларов с человека.

Согласно данным ГПСУ, в ряде случаев разрешение на выезд за пределы Украины мужчинам призывного возраста все же можно получить на законных основаниях – до конца 2022 года это сделали 96 442 украинца мужского пола. Однако обратно вернулись далеко не все.

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