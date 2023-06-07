Действовал в подполье, затем пошел служить в ВСУ: под Бахмутом погиб Сергей Зелинский из Херсона. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. Под Бахмутом погиб Сергей Зелинский из Херсона.

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Об этом в Facebook написал его друг и коллега Виталий Лелюк. Защитник был уроженцем села Кизомис Херсонской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Украинец, Солдат, Отец, Сын, Брат, Друг, Товарищ, Побратим, Волонтер. Прощание состоится в среду, 07.06.2023. в 09:00. Город Хмельницкий, в Свято-Георгиевском Храме по ул. Толстого 4. (территория вблизи воинской части) Для родных и близких, которые могут не успеть, попрощаться с Сергеем можно будет 08.06.2023. в 15:00. Хмельницкий, ул. Пилотская 2-Б. 4149 6293 5554 9213 – карточка сестры Зелинской Алены", – написал Лелюк.

По его словам, у защитника осталось двое детей – сын дошкольного возраста и дочь-школьница. Также у военного остались жена и больная мать.

"Все на нем держалось. И родители с сестрой, и детки с женщиной. Сергей был в оккупации в Херсоне. Был в подполье. Сотрудничал с нашим СБУ. Я к сожалению не знаю всей информации, но с его участием подрывались наши коллаборанты. Сергей производил взрывчатку, активно участвовал, за ним следили в Херсоне", — рассказал мужчина "Суспільному".

Сергей Зелинский уехал из оккупации и вступил в ряды ССО. Погиб он 4 июня под Бахмутом Донецкой области.

К слову, герой также был волонтером и главой общественной организации участников АТО Белозерского района. А в 2018 году вместе с ветеранами АТО Виталием Лелюком и Виктором Алексеенко он основал в Херсоне пиццерию Sale e pepe. Примечательно, что 80% ее рабочих – бывшие военные АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с оккупантами в Луганской области погиб 33-летний житель города Ривне Алексей Кравцов. Жизнь защитника оборвалась 25 мая вблизи населенного пункта Диброва;

В боях под Бахмутом, защищая страну от оккупантов, погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Трагедия произошла 22 мая.

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