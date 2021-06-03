Дейнеко – об усилении охраны границы с Беларусью: мы должны обеспечить нацбезопасность Украины от всех возможных угроз

Украина будет продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время рабочей поездки на границу с Беларусью, передает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня. Он отметил: сейчас обстановка на границе стабильная, а ее охрана осуществляется в усиленном режиме.

Такие действия, по словам Дейнеко, будут продолжаться и дальше.

"И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", – отметил он.

Дейнека добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально задействует все необходимые ресурсы.

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Во время поездки он проверил использование беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке, проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков", а также совершил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с задержанием Романа Протасевича.