Как же я не люблю это время. Может потому, что дедушка мой воевал, был контужен, был в плену, после плена был "враг народа", так как их лагерь военнопленных освобождали союзные войска. Дедушка всю жизнь не любил победобесие 9-го мая. Он говорил, что это все ложь и танцы на костях миллионов погибших.

Рассказывал, как они с одним патроном на троих, штык–ножом, саперной лопаткой и гранатой на 10 человек, ходили в наступление на немецкие танки, как не было лекарств и он спасал сослуживцев от дизентерии чаями из трав-дикоросов. Как за их спиной шли НКВДисты и расстреливали раненных и тех, кто хотел выжить в штыковой без штык-ножа. За тысячи безногих-безруких в послевоенные годы, брошенных на произвол судьбы. За многое. Бабушка рассказывала за работу тыла в годы войны. Голодного тыла, работающего по 12-16 часов в день за краюшку хлеба — "все для фронта, все для победы".

А еще вот, да, за главное, за победу. Что она, та самая "победа советского народа", это огромная доля человеко- ресурсовложений всех "союзных республик, союзных сестер" и всего лишь частичная доля вложений РСФСР, скажем так далекими деревенскими и городскими в командном составе и составе загранотрядов НКВД. А еще за то, что 80% доля технических и промышленных вложений в Победе это доля союзных войск о которых РФ и СССР сразу забыли и предпочитают помалкивать, натянув одеялко великой победы себе на уши.

Сколько выходцев из СССР, людей с "самым лучшим в мире образованием" знают об участии союзных войск в победе над Гитлером? Что умирающий, разгромленный и побежденный СССР фактически спасли США, Британия и страны антигитлеровской коалиции.

Напомню просто цитату из ВИКИ:

"Антигитлеровская коалиция, или союзники Второй мировой войны — объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939—1945 годов против стран нацистского блока, также называемых Страны Оси: Германии, Италии, Японии и их сателлитов и союзников.

В годы войны синонимом антигитлеровской коалиции стал термин "Объединенные нации" (United Nations), предложенный президентом США Франклином Рузвельтом и впервые встречающийся в Декларации Объединённых наций 1942 года (Вашингтонская декларация двадцати шести). Влияние коалиции на военное и послевоенное мироустройство огромно, на ее основе была создана Организация Объединенных Наций (ООН)".

И если бы не антигитлеровская коалиция, миллионные донаты СССРии техникой, патронами, продовольствием, СССР бы пал в 1942 году. Именно поэтому Вторая Мировая, а не советская отечественная. Именно победа Антигитлеровской коалиции, а не победа СССР.

Так почему же победа над фашизмом принадлежит СССР и РФ, и почему ее так тщательно монополизировал совок? Почему всемирная скорбь о погибших на России развлечение и цирк? Деды на палках, фотографии которых можно купить в любом супермаркете, вместе с участниками Рейха. Фото солдат Рейха и немецкой техники на бигбордах в честь победы, высказывания Гитлера на баннере коммунистов. Из РФ так рвется ее настоящее нутро, что его все тяжелее скрывать, как и правду: красный дракон бился с коричневым драконом за право убивать.

Просто Европа решила, что на тот момент красный дракон слаб и не причинит вреда, а вот если победит коричневый дракон, будет туго всем. Именно поэтому всем миром помогали СССР, именно поэтому всем миром вне зависимости от действий СССР вели свою освободительную войну против нацизма. СССР и РФ написали свой исторический симулякр. И посредством оного управляют мозгами народа. Вот почему я пишу, что история тоже фронт, и мы ее обязаны защитить. Нашу украинскую историю нужно защитить от советско-российской интервенции.

В СССР столько победобесия не было. Все же пока были живы участники Второй Мировой, побаивались так резко менять ход исторических событий. Но, когда в живых тех, кто знал правду, почти никого не осталось, путинисты взяли исторический симулякр "отечественная война" в разработку по массовой промывке мозгов. Сейчас РФ и ОРДЛО территория хаки, территория исторического вранья и территория цирка победобесия.

Нескончаемы триколорадно-георгиевско-власовкий день сурка. Флешмобы, пробеги, уличные драки во имя дедов, деды на флагштоках, деды на футболках, деды… Никто уже не знает, кого он несет на палке. Всем все равно. Лишь бы выполнить норматив ношения деда на палке.

Распечатали из интернета, нацепили и пошли гордиться, все так просто. А, еще и кричать нужно" не забудем-не простим-если нужно-повторим". Это, видимо, про Сталинских самоваров, сгнивших в лагерях героях Второй Мировой, обвиненных в предательстве, о голоде, о лагерях, о расстрелах. Ведь именно это было в совке, именно это любит совок, именно к этому привык совок-убивать!

Неудобная, правда совка в том, что после войны ветераны, участники и дети войны были абсолютно не нужны советскому государству СССР. Их вспоминали только перед 9 мая. Да и то, 9 мая, как и все почести-парады в СССР, были для мертвых и о мертвых. Ведь они не могли сказать правду. Живые нужны были для антуража. На один день. Вернее, на полдня. Уже после митинга, например, в парке Героев Сталинградской битвы города Свердловска, пьяное донбасское быдло орало ветерану в медалях – "что, сучара, ордена нацепил, тебе квартиру, а мне в шахте гнить" или доверительно шептало "дед, выпьем за победу, дед, а ты немку жучил?".

Со времен эСССРии ветеран и льгота – связанные понятия. Ветеранами добывали дефицит, делали ремонт, получали квартиру и мебель. При этом я видела настоящих ветеранов, участников войны, они ничего не просили и стыдливо прятали глаза. Орали "я воевал", я так понимаю, "ветераны колчаковских войн".

На ветеранах чиновники делали деньги и парадо-фетиш. Например, в Свердловске городская организация ветеранов была дырой для осваивания бюджетных денег. И состояли в "ветеранах" города все чиновники, депутаты, менты и прокуроры, которым к 9 мая делали подарки и выделяли материальную помощь. Из бюджета города "ветеранам" покупались мебель, машины, телевизоры, путевки. В ветеранскую организацию входили и почетные граждане города, которые также имели льготы. Например, все почетные граждане города Свердловск (судьи, прокуроры, чиновники и депутаты) по решению городского совета не платили коммуналку, 100% льгота. За них платил бюджет.

Такие же льготы были у ветеранской элиты. Очень интересно было сидеть на встречах ветерано-коми, слушать воспоминания о войне, особенно моменты, когда они забывались и с упоением рассказывали о мародерстве, грабежах, или лично своей командно-политической работе в армии. Большая часть ветеранов была тыловиками, парторгами или вообще имела не связанную, путаную военную биографию.

В 2004 году Федор Леонтьевич Деренко награжден орденом "За мужество", медалью "За отвагу", орденом "Великой Отечественной войны II степени" — уроженец села Дибровка, Донецкой области, обессиленный войной с местными чиновниками, безразличием и хамством, написал на своем заборе фамилии местной элиты, призывая их к отставке. И охранял надпись, чтобы ее не подчистили местные коммунальщики. Он был участником городских маршей "Кучму-геть", "Шмальца (местный мэр) — в отставку", выступал за украинизацию Луганщины и переименование города Свердловск в Должанск. Много правды рассказывал и о войне, и о КПСС, и о членах городской псевдо-ветеранской организации. Пытался бороться против списания бюджетных денег через псевдо-ветеранов. Умер в 2008 году. Это мой бессмертный полк. Он не просил, ему и не давали. Изгой в своем городе.

Вот такими были те ветераны, которых я знала лично, видела их фронтовые письма, фото, однополчан. У тех. Кто входил в элиту ветеранской организации города, сидел в президиумах, требовал и получал льготы и подарки, почему-то не было ни фронтовых фото, ни писем-треугольников, не приезжали к ним и побратимы.

До сих пор родственники тех, у кого есть какие-то медальки (не путать с заслуженными медалями и орденами), используют этих людей, как щит в очередях и для получения льгот или проезда в "укропию".

Кстати, что самое интересное, в Свердловске, Луганской области, был парк Героев Сталинградской битвы, но не было мест, названных в честь местных событий, освобождения Донбасса, армии, полка, генерала, освобождающего Донбасс. Это было странно. Ни улицы молодогвардейцев, ни площади Кошевого, Громовой. Одна скромная улица имени 610-го полка (имеется в виду 601-й полк 203-ей стрелковой дивизии 5-ой танковой армии Южного фронта, которая 16 февраля 1943 года освободила Свердловск), историю названия которой не знает 90% свердловчан.

Вообще интересно наблюдать, когда люди, не интересующиеся историей своего рода и края, считающие поход в музей повинностью, с остервенением орут "дедывоевали" представляя в качестве доказательств псевдоисторические факты, втюханные им пропагандистами. Но такова ментальность "народа Донбасса".

"Фашисты" и "на Берлин" — фундамент пропаганды, который положили под войну с Украиной. В нем 70-летнее историческое вранье "бандеровцы-фашисты", импринтинговой памятью взбурлило в совках с лучшим в мире советским образованием.

Русские "освободители", которые держат под подушкой доллары, ездят на немецких и японских иномарках, любят хамон и французский сыр, предпочитают отдых в Турции и Египте, скупают недвижимость в странах Балтии и Европе, все время говорят, как они ненавидят мир, мир, который дал им цивилизацию, туалетную бумагу, лекарства, продукты, мир, который "окорочками Буша" спас РФ от голода в 90-е, русские все время ненавидят и хотят разрушить.

Ненависть ко всему живому отличительная черта русского и советского человека. Он и себя-то любить и уважать не умеет, куда ему любить и уважать окружающих. Поэтому каждый год, в момент, когда ОРДЛО и эРФия начинают искрить дедами и победобесием я напоминаю простые истины правды, которую так тщательно прячет совок: деды воевали, но не все воевали за Победу над фашизмом, многие деды, граждане СССР, и в большинстве случаем выходцы из РСФСР (русские) воевали на стороне Рейха за победу фашизма. Граждане СССР, русские и советские граждане, воевали на стороне фашистского Рейха.

Поэтому носители дедов на палке. Не забываем свои исторические корни, надеваем форму Рейха, берем деда и вперед на марш мира во имя войны, все, как вы любите. Под флагом РОА, генерала Власова, под гимн фашистской Германии, с георгиевской лентой на голом заде и бутылке водки, дети в колясках-танках, груз 200 в ромашках…

Знаете, русские, а я вам благодарна за вот этот ваш цирк победобесия. Вы учите этим нас многому: любить свою страну, знать ее историю, двигаться вперед избегая ошибок прошлого, осознавать, что быть русскоязычным не значит быть русским, убивать в себе совок, вытаскивая из своей школьно-программной импринтинговой памяти совковые занозы, чтобы не дай Бог не передать их детям, защищать свою страну и ее историю, чтить память погибших и не забывать врагов, ставших причиной их гибели, чтобы никогда снова…

Мир как-то не обращал вот на это дедоношение и "на Берлин", обещания всех уничтожить и повторить войну масштаба Второй Мировой, а зря. Чем больше уходила в неведенье историческая правда об Антигитлеровской коалиции, тем больше РФ монополизировала право на победу во Второй Мировой.

Все изменилось с момента нападения РФ на Украину, и теперь, чем больше эРФия куражится, размахивая мнимой победой, чем больше пускает яд "повторим" тем сильнее становится помощь нам от стран Европы, тем осторожнее мир начинал относиться к РФ, сжимая ее в ее гетто. Тараканы, они, конечно же, забавны, но в рамках отведенного им аквариума.

Мы на пороге создания Антироссийской коалиции, а значит, скоро триколорадно-коричневый дракон, дышащий в мир нацистской чумой 21-го века, будет повержен.

А 8 мая, я снова положу цветы на могилу погибшим в годы Второй Мировой украинцам, у нас в селе есть места захоронений, не фальшивых памятников, а именно захоронений тех, кто погиб при страшном, цинично организованном палачом Жуковым убийстве украинских дивизий при переправе черед Днепр и скажу пока то, что для меня важно- простите, что так долго жили в мире иллюзий, советских симулякрах, что не защитили вашу память и историческую правду, но мы учимся, мы учим, чтобы никогда снова…

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