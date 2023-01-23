Даже если Германия не разрешит: в Польше раскрыли механизм, по которому планируют передать танки Украине

Польша готова передать Украине танки Leopard, даже если Германия не согласится на это. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в таком случае техника будет передана в рамках "малой коалиции".

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Об этом сообщает издание TVN24. Он отметил, что вскоре правительство Польши обратится к коллегам из Германии, но это второстепенный вопрос.

"Даже если мы в итоге не получим этого согласия, в рамках небольшой коалиции – даже если в ней не будет немцев – мы все равно передадим танки вместе с другими в Украину. Условием для нас является создание хотя бы такой маленькой коалиции государств на данный момент", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что "искрой надежды" на возможное согласие немцев в этом вопросе является недавнее заявление министра иностранных дел Германии.

Моравецкий уточнил, что у Германии есть 350 активных Leopard и около 200 находятся на хранении.

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, желающих помочь в этой драматической борьбе в Украине, оказываются эффективными. Мы постоянно жмем на правительство в Берлине, чтобы оно предоставило свои танки", – сказал премьер, добавив, что Украина борется, в частности, за безопасность и мир всей Европы.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время правительство озвучит окончательное решение о том, передавать ли борющейся с нападением России Украине танки немецкого производства Leopard. Киев уже давно просит эту тяжелую технику для наступления на армию оккупантов и отвоевания своих городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Однако пока такой запрос не поступал.

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