'Дают Украине асимметричное преимущество': в Британии рассказали, может ли РФ сбивать Storm Shadow

Страна-террорист Россия заявила, что якобы сбила две поставленные Украине Великобританией ракеты Storm Shadow. Военный аналитик Шон Белл поставил под сомнение это заявление, поскольку россияне любят выдавать желаемое за действительное.

Видео дня

Об этом пишет Sky News. Storm Shadows – это крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, разработанные British Aerospace и французской компанией, которые несут 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 300 км.

Они предназначены для поражения статических целей, которые очень укреплены и имеют высокую ценность. Вероятно, они впервые были применены в Украине 8 мая.

Шон Белл отметил, что заявлениям России верить не стоит.

"Они заявили, что сбили две ракеты Storm Shadow. Их очень трудно отследить, но знаете, кто знает? Русские заявили, что они также уничтожили два ракетных комплекса HIMARS, которые, опять же, очень трудно отследить. Это может быть частью информационной войны", – объяснил он.

Аналитик добавил, что Украина, по-видимому, смогла сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую, по словам кремлевского диктатора Владимира Путина, "невозможно победить". Поэтому Москва была "очень чувствительна к этому".

"Реальность такова, что мы на самом деле не знаем правды об этом, но главное, что мы знаем, заключается в том, что Запад поставляет умное оружие Украине, что дает асимметричное преимущество", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

В России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "негативно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

А у граждан государства-террориста России произошло очередное нападение истерики из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже начали критиковать власть в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!