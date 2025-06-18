Давление на адвокатов: Ассоциация юристов выступила с резким заявлением относительно правоохранителей

Ассоциация юристов Украины (АПУ) вынуждена обнародовать резкое заявление в связи с тем, что за последние месяцы увеличилось количество случаев вмешательства правоохранительных органов в профессиональную деятельность адвокатов.

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"Призываем руководителей правоохранительных органов НАБУ, ДБР, СБУ, БЭБ, Национальной полиции прекратить вмешательство в адвокатскую деятельность, строго выполнять нормы Конституции Украины, международных нормативно-правовых актов и законодательства Украины по соблюдению профессиональных прав и гарантий адвокатов", – говорится в заявлении.

Ассоциация юристов Украины является профессиональной организацией, объединяющей 6 тысяч украинских юристов.

Только за два последних месяца зафиксированы следующие нарушения: дважды сообщили о подозрении адвокатам в результате предоставления правовой помощи клиенту; проводили прослушивание в офисе адвокатского объединения с вмешательством в адвокатскую тайну; задержали адвоката по тому же делу, в котором он был защитником; проводили обыски у адвоката без определения следственного судьи, без соблюдения требований и без заблаговременного привлечения представителя Совета адвокатов; во время обыска изъяли носители информации с адвокатской тайной.

Кроме того, правоохранительные органы все чаще применяют информационное давление на адвокатов в рамках уголовных производств.

"Популистские материалы в медиа, прессрелизах правоохранительных органов и социальных сетях дискредитируют сторону защиты, отождествляя адвокатов с клиентами", – подчеркивают в АПУ.

В Ассоциации просят медиа с уважением относиться к презумпции невиновности, правам человека на защиту, не допускать ассоциации адвоката с клиентом и соблюдать высокие стандарты журналистской деятельности.

Отдельно профессиональная организация украинских юристов обращается к Офису Генпрокурора – с требованием осуществлять надлежащий процессуальный контроль за деятельностью органов досудебного расследования в части соблюдения права на защиту, обеспечить надлежащее выполнение адвокатских гарантий.

Как отмечается в заявлении АПУ, нарушение правоохранительными органами профессиональных прав и гарантий адвокатов помешает переговорному процессу Украины по вступлению в ЕС.

Еврокомиссия ежегодно осуществляет мониторинг прогресса Украины по пути в ЕС. В ходе мониторинга анализируется прогресс в части обеспечения верховенства права, создания справедливого судебного разбирательства и независимости адвокатуры.