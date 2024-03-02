'Дарите женщинам цветы!' Волонтер поздравил бабушек с весной прямо на улице. Трогательное видео

Общественный деятель из Запорожья, блогер и меценат, основатель общественной организации "Helper Запорожье" Данил Щербаков провел необычную во время войны акцию. Он ходил по городу и поздравлял женщин с первым днем весны.

Щербаков дарил встречным нежные тюльпаны. А бабушке, укоторый скоро день рождения, мужчина отдал сразу два букета.

"Дарите девушкам цветы! Обнимаю всех вас, наши родные украиночки. Сегодня у меня получилось поднять настроение 60 девушкам и я от этого счастлив", – очень просто прокомментировал меценат свой поступок.

Его видео с добрыми делами в соцсетях смотрят миллионы людей, эти видео мотивируют. И первый день весны не стал исключением.

Данил Щербаков известен прежде всего как основатель Helper Запорожья, организации, которая 10 лет объединяет людей ради добрых дел. В настоящее время ОО, кроме прочего, оказывает помощь ВСУ и мирным людям, пострадавшим от боевых действий.

Это популярнейшая общественная организация на юго-востоке Украины. Сначала полномасштабного вторжения РФ Щербаков оказывает пострадавшим гуманитарную помощь по всей стране, устраивает благотворительные мероприятия для детей из эвакуированных семей.

Также блогер начал борьбу с расхитителями гуманитарной помощи и недобросовестными волонтерами.

Как рассказывал OBOZ.UA, украинский блогер RDeni тоже решил поддержать село во Львовской области и улучшить его инфраструктуру на доход от криптоторговли. Жители села сразу почувствовали первые результаты инициативы – им раздали 12 тысяч гривен.

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