На уровне государства меня еще не позорили. Сейчас разрывает от возмущения.

Буду благодарен за тег кого-нибудь из профильного комитета или депутатов ВР.

Как оказалось, (благодарю внимательным френдам) наше Осбб Воздушная Девяносто Два упомянуто в презентации президентской программы - "Большая термомодернизация".

Далее текст на языке оригинала

Видео дня

Ця Презентація уже поширилася інтернетом, і наскільки я розумію, розіслана іншими інформаційними каналами. ( кажуть що не розповсюдилась каналами, тільки інтернетом)

Також, сьогодні, на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пунктом 7 йде:

- Інформація Мінекономіки щодо заходів з розробки та реалізації Програми "Велика термомодернізація", і ця Презентація буде представлена на Комітеті

Я, Савицький Іван Іванович, Голова Правління ОСББ "Повітряна 92", який особисто впроваджував модернізацію в рамках проекту "Перші ластівки" від Фонду енергоефективності, з усією своєю занудною відповідальністю заявляю що вказана інформація - БРЕХНЯ, не відповідає дійсності, та ганьбить честь і ділову репутацію як мою особисто, так і ОСББ, мешканців, і в тому числі підрядників.

Подані цифри і висновки написані неправдиво, начебто спеціально для заниження та нівелювання досягнень, важливості та доцільності проведеної роботи і має, мабуть подати в кращому світлі Президентську Програму.

Та якщо вся ця програма написана так само недбало та "експертно" як дані по звичайній презентації, (конкретно по нашому ОСББ), - гріш ціна цій програмі.

Шановні "власники" презентації - Мінрегіон (?) Міністерство економіки України (?) Кабінет Міністрів України (?)

Я хочу почути: - хто автор цієї ахінеї в презентації? (не хто дизайнував, а хто подавав та затверджував цифри")

Також мені незрозуміло поняття

"Питома середня фактична вартість заходу на 1 м2 опалювальної площі будинку, грн/м2". Вказано - 190,67 грн

Наша опалювальна площа - 5143 кв.м.

Загальна вартість всього проекту - 1 700 000 грн.

Якщо це загальна вартість то цифра - 330,54 грн на 1 кв.м.

Але...Ми отримали три компенсації. Від ФЕЕ, від Львівська міська рада і від Держпрограми ( тоді була) "ТЕплі кредити". НА загальну суму - 1 600 000 грн..

З урахуванням різниці та якщо доплюсувати понесені мешканцями відсотки по кредиту, загальна вартість для мешканців УСІХ робіт становила 180 000 грн, що на опалювальну площу в 5143 кв.м становить - 34, 99 грн за 1.кв.м. тому питання... WTF?????

А від юристів я б хотів дізнатись: - чи підлягає цей випадок для подання Заяви про захист ділової репутації фізичної та юридичної особи?

Презентацію можна переглянути за посиланням від Андрій Зінченко https://cutt.ly/mOLFKm5 Він не автор.. Він лише виклав.. Якраз в дописі Андрія і знайшли цю інфу мої друзі з Моє ОСББ та передали мені.

З,І. Злий такий що вже нічого не хочу робити...

З,І.І, "это какой-то позор" (с) Швондєр