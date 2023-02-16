Данилов рассказал, какой украинский город командование РФ обещало подарить Путину на его день рождения

Кремлевский диктатор Владимир Путин известен своей приверженностью сакральным датам. В этой связи командование РФ обещало подарить ему на день рождения, который российский президент празднует 7 октября, захват Бахмута.

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А поскольку этого не произошло, оккупанты теперь хотят взять легендарную крепость к годовщине широкомасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом в интервью "ВВС - Украина" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия – это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение", – сказал он.

Данилов также рассказал, что в стране-агрессоре сейчас создаются и функционируют ряд частных армий. По его словам, именно это является путем к уничтожению России.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они еще не отдают себе в этом отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", – добавил секретарь СНБО.

Стоит отметить, что город Бахмут Донецкой области остается главным направлением удара российских оккупационных войск. Армия РФ не жалеет своих военных и пытается прорваться в населенный пункт, чтобы оккупировать его.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмутское направление остается наиболее горячей точкой сопротивления противнику. Только за сутки 13 февраля на въездах в город произошло 27 боевых столкновений и 234 артиллерийских обстрела российскими войсками.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что у них не получится "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинский город Бахмут в Донецкой области, который пытаются захватить уже семь месяцев.

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