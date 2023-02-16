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Данилов рассказал, какой украинский город командование РФ обещало подарить Путину на его день рождения

Ольга Ганюкова
Общество
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Данилов рассказал, какой украинский город командование РФ обещало подарить Путину на его день рождения

Кремлевский диктатор Владимир Путин известен своей приверженностью сакральным датам. В этой связи командование РФ обещало подарить ему на день рождения, который российский президент празднует 7 октября, захват Бахмута.

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А поскольку этого не произошло, оккупанты теперь хотят взять легендарную крепость к годовщине широкомасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом в интервью "ВВС - Украина" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия – это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение", – сказал он.

Данилов также рассказал, что в стране-агрессоре сейчас создаются и функционируют ряд частных армий. По его словам, именно это является путем к уничтожению России.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они еще не отдают себе в этом отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", – добавил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, какой украинский город командование РФ обещало подарить Путину на его день рождения

Стоит отметить, что город Бахмут Донецкой области остается главным направлением удара российских оккупационных войск. Армия РФ не жалеет своих военных и пытается прорваться в населенный пункт, чтобы оккупировать его.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмутское направление остается наиболее горячей точкой сопротивления противнику. Только за сутки 13 февраля на въездах в город произошло 27 боевых столкновений и 234 артиллерийских обстрела российскими войсками.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что у них не получится "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинский город Бахмут в Донецкой области, который пытаются захватить уже семь месяцев.

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