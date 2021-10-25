Данилов оценил вероятность введения двойного гражданства в Украине: мы подняли этот вопрос

В Совете национальной безопасности и обороны допускают возможность введения двойного гражданства в Украине. Соответствующие процессы требуют законодательного урегулирования.

Патриотически настроенные украинские граждане в ряде стран, в частности, Канаде, США и Казахстане, должны иметь такое право. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "РБК-Украина".

Говоря о вопросах двойного гражданства, которое время от времени возникает в решениях Совбеза и в соответствующих разговорах, Данилов отметил, что над этим будут работать. Уже подняли соответствующий вопрос.

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Чиновник считает, что у людей с двойным гражданством не должно быть доступа к государственной службе. Государство должно обезопасить себя от этого.

"Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", - отметил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддержал, чтобы в Украине была жесткая президентская республика.