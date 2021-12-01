COVID-сертификат в Дії можно сгенерировать на основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории 'Новая диагностика': как это сделать

COVID-сертификат можно подтянуть в приложении Дія на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного в лаборатории "Новая диагностика". Тест стоит 599 грн и действует 72 часа с момента сдачи. Детали по ссылке.

Как сгенерировать COVID-сертификат?

✔ ️Авторизируйтесь в Дії удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app

✔ ️На главном экране нажмите кнопку "Добавить COVID-сертификат" или в услугах выберите "COVID-сертификат" и нажмите кнопку "Начать"

✔ ️Среди типов сертификатов выберите "COVID-сертификат на основании ПЦР-теста".

✔ ️Согласуйте передачу медицинских данных и нажмите "Получить сертификат", без этой информации сертификат не появится в приложении.

Видео дня

После этого сертификат станет рядом с другими цифровыми документами. Данные защищены и автоматически подтянутся. Процесс займет несколько минут. Все быстро и удобно.

Важно: во избежание очередей запишитесь на ПЦР-тестирование через горячую линию 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины безвозмездные).

Отделения лаборатории "Новая Диагностика" круглосуточные и доступные в городах: Киев, Белая Церковь, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон и Яремче.

Адреса отделений и график работы уточняйте по телефону 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки по Украине бесплатно) или смотрите на сайте.

Лицензия МЗ Украины №АЭ-638144.